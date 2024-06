Microsoft a récemment annoncé l'arrêt du développement de Redfall, le jeu de chasse aux vampires sorti en mai 2023. Cette décision fait suite à la fermeture d'Arkane Austin, le studio derrière le jeu, ainsi que d'autres studios sous la direction de Microsoft. Dès son lancement, Redfall a été accueilli par des critiques négatives, les joueurs et critiques soulignant de nombreux bugs, un monde de jeu vide et des ennemis contrôlés par une intelligence artificielle problématique.

Microsoft rembourse dans certains cas

Avec la fermeture d'Arkane Austin, le dernier contenu prévu pour Redfall ne pourra jamais voir le jour. En réponse, Microsoft a commencé à rembourser automatiquement les acheteurs de l'édition Bite Back ou de la mise à niveau correspondante sur Steam et Xbox. Cette édition promettait du contenu supplémentaire que les joueurs ne recevront finalement pas. Selon les rapports transmis à Windows Central, Bethesda Game Studios participe également aux remboursements, bien que le processus pour obtenir ces remboursements soit plus complexe.

Redfall ne laissera pas un grand vide dans le cœur des joueurs, mais la fin de son parcours reste regrettable. Le jeu avait suscité beaucoup d'attentes avant sa sortie, mais celles-ci ont été rapidement déçues par la qualité globale du produit. Sur Gameblog, lors de notre preview on avait tout de même apprécié l'expérience de la démo que nous avions eu l'occasion de tester. C'était déjà beaucoup moins brillant lors de notre TEST. Bref, la fin d'un jeu est toujours un peu triste et on pense évidemment aux nombreux développeurs qui ont pu participer au projet et qui ont pu être touché par la fermeture de Arkane Austin.

Avant sa fermeture, Arkane Austin a ajouté un mode solo hors ligne à Redfall, permettant aux joueurs de profiter du jeu sans nécessiter une connexion internet constante. Cette mise à jour garantit que cette exclusivité Microsoft reste jouable même après la fermeture définitive du studio et de ses serveurs.