Ça tergiverse beaucoup du côté de Microsoft en ce moment. Les déclarations autour de la nouvelle stratégie éditoriale concernant les exclusivités Xbox ont fait beaucoup de bruit cette année. Pour autant, tout n'est pas encore totalement clair. Les noms des jeux first party qui arriveront chez la concurrence, plus précisément chez PlayStation, tombent au compte-goutte. Mais de récents commentaires de Phil Spencer semble enfin mettre tout le monde d'accord sur la question.

Phil Spencer donne des précisions sur les exclusivités Xbox

Ça y est, une nouvelle ère a démarré chez Xbox. Les dernières exclusivités faites maison commencent déjà à n'être plus que temporaires sur console. Ainsi, Indiana Jones et le Cercle ancien s'est déjà annoncé sur PS5 pour 2025, soit quelques mois après sa sortie sur Xbox Series et PC. Et ce ne sera pas le seul. The Outer Worlds 2 est aussi prévu pour débarquer chez Sony. Même le Project Latitude de Microsoft, “exclusivité” encore mystérieuse, devrait connaître le même destin à en croire Phil Spencer.

Le patron de Xbox, Phil Spencer.

Le dirigeant des Xbox Games Studio a précisé la nouvelle ligne directrice de l'éditeur : désormais, les exclusivités consoles Xbox ne seront plus la règle, mais l'exception. En somme, les jeux first party seront avant tout destinés à arriver également chez la concurrence. Selon Windows Central, qui relaie l'information, cela voudrait dire que même des jeux comme « Halo, Forza et Gears of War, généralement associés à la marque Xbox » seront considérés pour sortir sur PS5.

Il faut donc clairement comprendre que l'éditeur vise maintenant le multiplateforme. Sauf rares exceptions, les jeux auront donc vocation à sortir sur PlayStation aussi. Tout cela s'inscrit dans une volonté annoncée par Satya Nadella, PDG de Microsoft, de redéfinir la notion de “fan de Xbox”. C'est tout un écosystème qui est donc en mutation. À l'avenir, les jeux estampillés d'un X vert seront donc davantage valorisé. De plus, cette posture vise à davantage de fluidité en matière de support de jeu, ce qui coïncide avec l'envie de produire des consoles portables en plus des différentes Xbox Series.