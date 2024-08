Avoir un bon PC, ça coûte cher. Par chance, l’investissement est rapidement rentabilisé grâce à la pléthore de jeux gratuits offerts sur les différentes plateformes, voire abonnements. À ce petit jeu, l’Epic Games Store est indétrônable avec ses cadeaux hebdomadaires oscillant entre grosses productions récentes et titres indépendants acclamés. Steam y va de ses essais, quand certains éditeurs donnent carrément leurs productions. GOG entre parfois dans la danse à l’occasion de ses opérations commerciales majeures et de temps à autre il y a un petit quelque chose à dénicher sur le Microsoft Store. Justement, un nouveau jeu gratuit est récupérable dès maintenant sur la boutique, mais attention il redeviendra bientôt payant.

Encore un jeu gratuit sur le Microsoft Store

Lonely Troops continue son opération séduction pour faire découvrir sa licence au plus grand nombre. Il y a quelques semaines de cela, l’éditeur offrait sans condition Hero of the Kingdom: The Lost Tales 2 à tous les joueurs PC. Il récidive aujourd’hui avec un tout nouveau jeu gratuit sur le Microsoft Store: Le Héros du Royaume. Un joli titre à cheval entre le point’n click et le RPG d'aventure qui vous invite à partir pour un voyage aux mille dangers pour sauver votre père et le royaume pris dans de mystérieuses ténèbres.

Un peu old school sur les bords (il date de 2012 quand même), cette production opte pour une vue isométrique et un gameplay simplifié découpé en deux parties. L’une vous demande de chercher divers objets à collecter sur la carte, dont des ingrédients, des matériaux et autres ressources. L’autre plus narrative vous incite à interagir avec tous les PNJ possibles pour obtenir des quêtes et marchander.

Simple, mais efficace, puisque ce jeu gratuit du Microsoft Store se dévore d’une traite. Avec seulement cinq heures de jeu au compteur, Le Héros du Royaume est parfait pour se détendre entre deux sessions sur des titres plus récents. Il a en tout cas fait mouche auprès de celles et ceux qui l’ont acheté, le titre récoltant plus de 3000 avis extrêmement positifs sur Steam. Si vous souhaitez prendre part à l’aventure, vous avez jusqu’au 1er septembre 2024 pour l’ajouter à votre bibliothèque et le conserver à vie. Pour ce faire, rien de plus simple. Vous avez juste à vous rendre sur la page dédiée sur le Microsoft Store, vous connecter à votre compte puis cliquer sur « Obtenir » pour récupérer votre jeu gratuit.