Depuis quelques années, la mode du jeu vidéo est très clairement à la concentration. Quelques jours seulement après le rachat de Zynga par Take-Two,; Microsoft pulvérise tous les records en s'offrant... Activision Blizzard. Non ? Si.

L'annonce est assez folle et pourtant tout ce qu'il y a de plus officiel : Microsoft espère pouvoir s'offrir le géant Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars, soit 60,5 milliards d'euros. Rien que ça. Le communiqué est lourd de symboles et rappelle l'ampleur de ce move que personne n'avait vu venir :

Les créateurs de Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft et d'autres rejoignent la Team Xbox

Activision périphérique

Si la transaction n'est pas retoquée par les autorités chargées d'arbitrer l'affaire, quelques unes des licences les plus bankables de l'industrie du jeu vidéo tomberont dans l'escarcelle du constructeur, et pourraient propulser le Xbox Game Pass vers de nouveaux sommets.

Selon les informations de Bloomberg, si Microsoft aurait l'intention de sortir les futurs jeux de sa nouvelle prise de guerre sur d'autres consoles, certains titres seraient également amenés à devenir de véritables exclusivités, contrairement à la "jurisprudence Bethesda". Quelles licences ou jeux en feront les frais ? Le suspens est entier.

L'éditeur encore en pleine tempête suite aux accusations nombreuses et répétées d'avoir cusé de favorisé une politique sexiste durant des années devient donc l'une des futures pierres angulaires dans la stratégie de Microsoft. La firme de Redmont va pourtant faire le bonheur des actionnaires restés fidèles à Activision Blizzard, puisqu'il rachètera chaque action pour la somme pas si modique de 95 dollars.

La transaction sera évidemment longue (et peut-être douloureuse), puisque le PDG d'Activision Blizzard estime pour l'heure qu'elle devrait prendre fin "quelque part d'ici à la fin de la prochaine année fiscale, soit avant le 30 juin 2023".

Quid du cas Kotick ?

Et tant qu'à parler chiffres, le journaliste Stephen Totilo n'a pas manqué de souligner ce que Bobby Kotick, particulièrement incriminé depuis l'été dernier, toucherait dans le cas d'une "prise de contrôle externe" : 292 millions de dollars. soit 257 millions d'euros, juste pour le cas Kotick, qui reste pour l'heure en poste.

Hasard du calendrier, le responsable de la branche Xbox Phil Spencer appelait il y a quelques jours à un véritable changement de culture du côté d'Activision Blizzard, un changement que certains scruteront d'autant plus près que Microsoft pourra peut-être d'ici quelques mois en devenir le nouveau responsable...

Mais où s'arrêtera donc le constructeur ?!