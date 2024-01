Les arlésiennes du jeu vidéo sont nombreuses, comme Half-Life 3 ou... Metroid Prime 4. Ce dernier a été dévoilé lors de l'E3 2017, mais depuis, il ne donne quasiment plus de nouvelles lui. On ne sait pas où en est le développement, s'il a été mis à l'arrêt temporairement, s'il se porte bien, bref, c'est le flou total. Pourtant, on vient de nous signaler que le jeu n'allait probablement pas tarder à faire une belle annonce. Est-ce que la grosse surprise est en approche ?

Le développement de Metroid Prime 4 bientôt terminé ?

En novembre dernier, on avait constaté que Nintendo avait inclus dans son futur planning des sorties Metroid Prime 4. Bien sûr, il n'y avait aucune date de sortie à relever, et même son nom portait la mention « Temporaire ». Par contre, ça voulait dire que son développement se poursuivait bel et bien, et qu'il faisait toujours partie du calendrier de la firme. Ceci dit, on n'a pas vraiment appris grand-chose de plus. Néanmoins, selon le youtubeur SuperMetalDave64, Retro Studios a entamé la phase finale du chantier. Rien que ça.

Avant de s'emballer, il est important de regarder les preuves. Notre homme semble avoir fait quelques découvertes. De toute évidence, il y a 10 mois, Big N a mis en place des tests de qualité pour débusquer des bugs dans une démo de Metroid Prime 4. S'il l'affirme, c'est dû au CV d'un certain Edwin Atwell, un contractuel qui a également offert ses services pour la franchise Call of Duty. Mais ce n'est pas tout. Il a découvert un partenariat entre Retro Studios et Next-Gen Dreams 3D, un co-développeur de Hire Studio qui a une grande spécialité : façonner des premiers trailers créatifs et complexes pour diverses firmes.

Parmi les entreprises ayant recouru au service de Next-Gen Dreams 3D, on retrouve Take-Two Interactive, THQ Nordic, Xbox Game Studios, Arkane, et plus récemment, Retro Studios. Les indices commencent donc à s'accumuler, même s'il faut bien prendre toutes ces informations avec des pincettes. Il vaut mieux attendre une confirmation de Nintendo avant de crier victoire. En plus, même si on finit par obtenir une bande-annonce, une date de sortie n'est pas nécessairement garantie. Cependant, force est de constater que Metroid Prime 4 a l'air d'être dans un état plutôt avancé. Affaire à suivre.