Depuis quelques années, Nintendo tient à faire revenir d'entre les morts certaines licences qui lui sont chères. Par exemple, il y a peu, nous avons eu l'occasion d'assister au retour de F-Zero. Ce n'était pas peut-être pas ce qu'on aurait voulu, mais l'opus estampillé 99 n'est finalement pas si déplaisant. De son côté, la franchise Metroid joue avec le cœur des fans. La sortie de Dread en 2021 a rassuré quelques joueurs quant à l'état de la série, mais la situation de Prime 4 inquiète toujours, même si l'excellent remake du premier opus a pu étancher la soif des amoureux de la franchise. Heureusement, nous savons aujourd'hui qu'il va bien et qu'il devrait arriver prochainement... un jour.

Toutes les futures sorties Nintendo dévoilées

Big N vient de faire le bilan et en a profité pour officiellement dévoilé le planning des sorties des jeux Nintendo qui vont notamment arriver sur Switch en 2023 et 2024. De prime abord, il n'y a pas de grosses surprises à déclarer. Nous avons Super Mario RPG qui ne va pas tarder à être des nôtres, le 17 novembre prochain pour être précis. Il viendra clôturer le bal des sorties 2023 éditées par la firme nippone, et nous passerons ensuite à l'année prochaine. Elle sera entamée par Another Code : Recollection le 19 janvier, suivi de Mario VS Donkey Kong le 16 février. Ensuite, ça va être au tour de Princess Peach : Showtime !

Passé ce stade, nous n'avons plus de date de sortie précise à se mettre sous la dent. Luigi's Mansion 2 HD est attendu pour l'été 2024, tandis que le remake de Paper Mario demeure dans l'ombre. Mais en observant le tableau de plus près, on relève un nom assez intéressant, un certain Metroid Prime 4.

Metroid Prime 4 est bien vivant, mais toujours discret

Oui, le jeu est toujours d'actualité visiblement. Que ce soit au Japon, aux USA ou en Europe, il est là, sans même une fenêtre de sortie à déclarer. La seule mention qu'on peut voir est la suivante : To Be Announced (Annoncée à une date ultérieure). En bref, il faut prendre son mal en patience, mais c'est rassurant de voir que le jeu n'est pas annulé, ou repoussé.

Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'échappera pas au courroux du report. Néanmoins, le fait de l'avoir mis là montre qu'il fait toujours activement partie du calendrier de Nintendo et que son développement se poursuit. D'ailleurs, on remarque que l'appellation « Metroid Prime 4 » est temporaire. Le nom sera visiblement voué à changer. Nous n'en saurons malheureusement pas plus, et il faudra se contenter de cette information. Ça fait un moment que le jeu a été annoncé et il n'a jamais vraiment donné de nouvelles depuis l'E3 2017. Enfin, presque...

Un jeu en proie aux rumeurs

Il faut bien comprendre qu'une telle production prend du temps. Le dernier Metroid Prime, sans compter le remake, remonte à 2007, et c'était une petite merveille. Le 4 est donc attendu au tournant, et les rumeurs vont bon train. L'une des plus récentes remonte à août 2023, et elle doit être prise avec des pincettes. Le co-fondateur de XboxEra, Nick Baker, a parlé du jeu, car il l'aurait vu de ses propres yeux.

Selon lui, ce serait une claque visuelle, et on évoluerait dans des zones « grandes et massives », sans que ce soit un open world pour autant. Pour vous donner une idée, la taille des décors rappelait à Baker les environnements de Halo Infinite. Rien que ça. Est-ce que le hardware de la console sera capable d'encaisser de telles prouesses techniques ? C'est la question qu'on peut se poser. Après tout, si Zelda Tears of the Kingdom fait des merveilles, Pokemon Ecarlate & Violet on bien du mal quant à eux. A voir donc.