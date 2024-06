Metroid Prime 4 Beyond était pour rappel le clou du spectacle du dernier Nintendo Direct. En attendant sa sortie annoncée courant 2025, Big N avait gardé du contenu dans sa manche qui illustre encore la belle direction artistique de cette suite extrêmement surveillée des aventures de Samus Aran à la première personne.

Une vidéo Beyond la présentation de Metroid Prime 4

Sept ans, c'est le temps qu'ont dû attendre les fans depuis la toute première annonce du développement de Metroid Prime 4. Le troisième opus offrant une perspective à la troisième personne pour la célèbre chasseuse de primes Samus Aran remonte quant à lui à 2007. Dire que la présentation de son gameplay avec une fenêtre de sortie il y a quelques jours leur a fait grand plaisir est un euphémisme. D'autant que le projet semble avoir connu de nombreux déboires, laissant planer le doute quant à sa bonne santé.

Le voir en action et plus beau que jamais était donc très rassurant. Mais Nintendo n'avait pas encore épuise toutes ses cartouches s'agissant de Metroid Prime 4. Une vidéo sur le site officiel japonais permet en effet d'admirer davantage la planète forestière que nous apercevons à la fin de la présentation officielle. On peut y voir le remarquable travail du studio sur cette suite s'agissant de sa direction artistique, avec des environnements très détaillés et plutôt impressionnants. Cette vidéo supplémentaire a été partagée par Luigi sur X.com, disponible ci-dessous.

Il faudra cependant faire preuve d'un peu de patience pour incarner à nouveau Samus Aran à la première personne. Metroid Prime 4 est pour l'heure annoncé courant 2025 sur Nintendo Switch. Rappelons par ailleurs que la Switch 2 devrait arriver d'ici à avril 2025. Gageons donc que cette suite très attendue devrait faire partie du lineup de lancement d'une console tout aussi attendue. Il ne serait également pas surprenant que le titre soit « cross-générations ». Rendez-vous l'année prochaine pour en avoir le cœur net.