Au sein des gros jeux Nintendo à venir on peut bien évidemment citer Metroid Prime 4 qui donne d'ailleurs quelques nouvelles via une surprenante rumeur. Que peut t-on apprendre ?

Metroid Prime 4 est toujours dans la liste des jeux Nintendo Switch les plus attendus. Pour autant celui-ci n'a toujours pas de date de sortie. Et comme c'est toujours le cas avec ce type de jeu en développement dont la fenêtre de lancement est nébuleuse, les rumeurs sont nombreuses. Celle du jour concerne notamment le "monde ouvert" ainsi que d'autres caractéristiques prétendues du FPS. Comme à chaque fois on vous invite à prendre tout ceci avec des pincettes pour ne pas vous faire de fausses idées ou de faux espoirs. Ca n'en reste pas moins assez intéressant.

Metroid Prime 4 et les rumeurs

Le co-fondateur de XboxEra, Nick Baker a récemment parlé de Metroid Prime 4 sur le podcast XboxEra dans le but d'offrir aux joueurs de (très) brefs nouveaux détails. Les informations viendraient de quelqu'un que l'homme connait et qui est censé avoir vu le jeu de ses propres yeux. D'après lui le titre très attendu serait visuellement incroyable, reste à savoir jusqu'à quel point en prenant en considération le hardware vieillissant de la Nintendo Switch. Toujours d'après la même information le jeu ne serait pas un monde ouvert mais il comporterait des zones "grandes et massives". En fait, il aurait même des zones beaucoup plus grandes que les titres précédents de la série. Selon Baker, la personne qui a vu le jeu en action a apparemment déclaré que la taille des décors rappelait les environnements de Halo Infinite (bien que le jeu soit un monde ouvert, lui). Encore une fois il faut aussi penser au hardware de la console, si cette nouvelle itération de la célèbre licence doit sortir lors de la seconde moitié 2024 comme le laisser penser d'autres informations, tout peut encore changer. Il est fort possible qu'une démo soit bluffante mais que les limitations techniques de la Switch offrent un rendu différent d'ici plus d'un an.

Metroid Prime, l'histoire d'une franchise culte

Si il y a bien un jeu culte (outre le duo Mario/Zelda) qui est lié au succès de Nintendo c'est bel et bien Metroid Prime. initialement sorti en 2002 sur la console Nintendo GameCube, et il a été suivi de deux suites, Metroid Prime 2 : Echoes et Metroid Prime 3: Corruption, sorties en 2004 et 2007 respectivement. Le jeu a été assez révolutionnaire notamment grâce à son level design intelligent et la prestance de son personnage principal, qui avec le temps, est devenu une icone pop. Avec Lara Croft c'est même l'un des protagonistes féminins les plus connus du milieu...