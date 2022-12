C'est via une nouvelle vidéo de la chaine YouTube DidYouKnowGaming? que l'on peut apprendre la nouvelle. En effet, selon eux, un ancien membre dirigeant de l'équipe de Metroid Prime (Retro Studios) du nom de Paul Tozour, avait prévu un Metroid Tactics. Il aurait même travaillé dessus fin 2007, après la fin du développement de Metroid Prime 3, le tout devait sortir sur Nintendo Wii.

Le jeu aurait été une préquelle de la série et, selon le document de présentation, aurait eu lieu "bien avant tous les autres jeux de la série Metroid". Le scénario aurait couvert le moment où Samus Aran se sépare pour la première fois du Chozo qui l'a élevée depuis son enfance, lors de sa rencontre avec l'humanité, lorsqu'elle devient chasseur de prime.

Paul Tozour déclare à ce sujet :

C'était essentiellement XCOM… c'était XCOM dans l'univers Metroid

Metroid Tactics permet au joueur de contrôler le légendaire Samus Aran, une escouade de soldats d'élite de la Fédération Galactique et divers autres chasseurs de primes alors qu'ils travaillent ensemble pour vaincre les Space Pirates.

En cours de route, le joueur peut embaucher de nouvelles unités et améliorer toutes les unités de son équipe avec de nombreux types de nouvelles armures, armes, compétences et capacités - avec Samus et les différents chasseurs de primes ayant un grand nombre de capacités uniques qui se révélent inestimable au combat.