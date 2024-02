Parmi la liste des jeux Nintendo qui se font attendre, Metroid Prime 4 est sûrement celui qui suscite le plus d’intérêt. Annoncé pour la première fois à l’E3 2017, le jeu avait réussi à déchaîner la foule, impatiente d’avoir, sous peu, le prochain épisode des aventures de Samus. Mais depuis plus rien… l’éditeur n’a donné aucune annonce officielle. Ajoutez à cela que la Nintendo Switch arrive doucement à la fin de sa vie, ce qui ne laisse plus beaucoup de temps pour sortir le jeu sur cette machine. Il est clair que Big N n’a plus aucun intérêt à sortir un soft aussi important sur une console qui a déjà fait son chemin. L’espoir des fans se situe désormais sur la fameuse Nintendo Switch 2, et les dernières nouvelles des studios vont plutôt dans ce sens.

Metroid 4 n’est pas encore mort

Après plusieurs années d’attente, et un simple logo, Nintendo n’a encore dévoilé aucune image de Metroid 4. On pourrait penser que le projet est abandonné, mais il n’en est rien. Jeff Grubb, bien connu dans l’industrie pour ses bonnes infos, a récemment fait une révélation importante. Dans une vidéo de Giant Bomb traitant du dernier Nintendo Direct, l’homme a expliqué avoir eu des renseignements concernant un remake d’Epic Mickey et Metroid Prime 4, venant de la même source. Comme les internautes l’ont remarqué, Grubb ne s’était pas trompé quant au retour de la star de Disney, puisque le Nintendo Direct a vite confirmé ses affirmations. En gardant cette logique, on peut donc donner du crédit à ses informations sur Metroid 4.

Sur le réseau social X , Jeff Grubb nous en dit un peu plus sur ces informations, dont il est « confiant ». « Comme toujours, laissez-moi vous dire exactement ce que je sais. Premièrement, je ne sais pas si le jeu sortira cette année [...]. Mais depuis *L’ANNÉE DERNIÈRE* Nintendo chercherait à obtenir des actifs d’ici mai de cette année. », peut-on lire. Bien que cela reste très vague, cela permet de comprendre que Metroid 4 fait encore partie des projets de l’entreprise. Toujours selon Grubb, les actifs pourraient être utilisés pour créer deux bandes-annonces, dont une pour le gameplay. Il note cependant que ces données ont peut-être évolué depuis. Ce qui est sûr, c’est qu’au rythme où vont les choses, la Nintendo Switch sera sûrement dépassé pour privilégier l’arrivée de la Switch 2, qui pourrait quant à elle être annoncée en 2024. A voir.