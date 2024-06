Il fallait un peu s'en douter, le Nintendo Direct de Juin 2024 fut l'ocasion d'en apprendre un peu plus sur Metroid Prime 4, surement 'un des jeux les plus attendus de la Nintendo Switch.

Le Nintendo Direct de juin 2024 apporte avec lui une avalanche de nouvelles excitantes et d'annonces pour les fans de la Nintendo Switch. Dans le lot, et depuis le temps que les fans l'attendaient avec impatience, on retrouve des nouvelles sur le très (très) attendu Metroid Prime 4. Qui, sans aucun doute, n'a pas fini de faire parler de lui. Voyez plutôt.

Metroid 4 est enfin là !

Enfin, après des années de développement tumultueux, Metroid Prime 4 a reçu une nouvelle bande annonce. En janvier 2019, Nintendo a annoncé que le développement de Metroid Prime 4 redémarrait entièrement sous la direction de Retro Studios, le studio responsable des trois premiers jeux Metroid Prime. Cette décision a été prise en raison du manque de satisfaction de Nintendo quant à la qualité du jeu dans son état initial​​. Retro Studios a alors repris le projet, impliquant probablement un délai significatif dans la date de sortie du jeu.

Depuis le redémarrage du développement, les informations sur Metroid Prime 4 ont été rares. Nintendo a confirmé que le jeu resterait fidèle à l'expérience de First Person Adventure des précédents jeux Metroid Prime, tout en introduisant une nouvelle histoire qui élargirait l'univers de la série​.

Avant le Nintendo Direct de juin 2024, plusieurs rumeurs et spéculations ont circulé concernant le FPS. Les fans espéraient voir une annonce de la date de sortie et plus de détails sur le gameplay. Hélas, il faudra se contenter d'une vidéo et d'un maigre "2025".