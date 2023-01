4A Games vit actuellement les pires moments de son existence à cause de la guerre en Ukraine. Pour rappel, le studio est basé dans la capitale de Kiev, au cœur même du conflit suite à l'invasion de la Russie. En octobre, un des développeurs avait d'ailleurs péri tragiquement au combat. Mais en dépit de tout cela, les équipes poursuivent quand même leur travail et donnent des nouvelles de la saga Metro.

Même si 4A Games prend la parole pour parler du prochain jeu Metro, des détails concrets comme une fenêtre de sortie ou autre n'est pas à l'ordre du jour. La vie des membres de l'équipe prime bien entendu sur tout le reste, et les projets « seront prêts lorsqu'ils seront prêts ».

Cela étant dit, les développeurs précisent également que la guerre en Ukraine et sa triste réalité auront un impact majeur sur le jeu.

Le prochain jeu Metro est en train de changer pour le mieux. Et pas uniquement à cause dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous n'avons jamais caché que la série a toujours porté un message politique anti-guerre fort. Oui, nous avons toujours voulu vous divertir et vous immerger dans notre monde post-apocalyptique, mais en relatant une histoire plus importante. La guerre en Ukraine nous a fait repenser au type d'histoire que le prochain jeu Metro devrait raconter. Toutes les thématiques de la saga - conflit, pouvoir, politique, tyrannie, répression - font maintenant partie de notre quotidien. Nous les incluons avec un nouvel objectif.

Chaque jour, nous essayons de vivre nos vies avec autant de normalité que possible. Et nous devons pourtant faire face à des coupures d'électricité et d'eau, à des familles qui doivent être relogées, à des amis ou collègues qui se portent volontaires ou sont appelés au front. Notre « nouvelle » normalité est loin d'être normale. C'est la vie en temps de guerre, et ça façonne inévitablement les jeux que nous créons.