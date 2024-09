Après un Metro Exodus des plus convaincants, 4A Games travaille tant bien que mal sur un nouvel épisode majeur de sa saga claustrophobique. La situation est difficile pour le studio ukrainien, qui est toujours impacté par la guerre. La priorité est donc de s’assurer de la sécurité des employés et de leurs familles respectives, mais les fans équipés d’un casque VR auront un le droit à un antépisode nommé Metro Awakening.

Le projet a été confié à un habitué de la VR, qui a notamment fait ses armes sur Arizona Sunshine. Cet épisode proposera une histoire inédite écrite par Dmitri Gloukhovski, l’auteur de la série de romans, lui-même. Un scénario qui devrait revenir aux fondements et aux racines de la série selon lui, mais avec une immersion renforcée grâce à la VR. Réalité virtuelle ou non, la formule restera la même : un FPS mêlant survie, exploration, narration et une ambiance pesante. On y suivra les aventures de Serdar, un médecin qui partira à la recherche de sa femme disparue dans le métro moscovite. À l’occasion du State of Play 2024, Metro Awakening a donc confirmé sa sortie le 7 novembre sur PS VR2, Meta Quest 2 et 3, et SteamVR.