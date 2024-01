Après un Metro Exodus réussi, 4A Games est retourné travailler sur un nouvel épisode qui n'a pas encore réellement annoncé. Et pour cause, depuis deux ans, la situation est extrêmement difficile pour le studio qui est basé en Ukraine et qui a donc été impacté par la guerre. L'un des développeurs est d'ailleurs mort au combat, et les équipes avaient prévenu : la priorité était de s'assurer de la sécurité des employés et de leur famille respective. Mais une bonne nouvelle vient d'être annoncée pour la série.

Metro Awakening VR annoncé sur PSVR 2, Meta Quest, PC VR

Et un bruit de couloir de plus confirmé ! Le prochain jeu de la saga culte s'appellera bien Metro Awakening et sera une expérience solo entièrement compatible avec le PSVR 2. Le casque de réalité virtuelle de la PS5 qui a besoin de gros titres de ce genre. Un volet qui n'abandonnera la dimension post-apocalyptique ou politique, et qui réserve une énorme surprise aux fans. Tout d'abord, ce sera un préquel à la franchise avec une histoire inédite écrite par Dmitry Glukhovsky. « Cette histoire des origines est pour moi essentielle. J'ai l'impression de revenir aux fondements et aux racines de la série, mais désormais avec ce que la VR peut apporter... » a déclaré l'auteur.

Et si vous êtes curieux du scénario de Metro Awakening, un synopsis officiel est tombé aussi. « Vous incarnez Serdar, un médecin à la recherche de sa femme, traversant les tunnels envahis par les mutants au cœur d'un Moscou post-apocalyptique. Vous pourrez alors naviguer dans un scénario complexe, mettant à l'épreuve vos croyances et vous incitant à accepter la personne que vous êtes destiné à devenir ».

En tant que jeu VR, Metro Awakening promet une immersion plus forte que jamais grâce, qui viendra renforcer une ambiance déjà bien claustro de base. En termes d'interactions, la bande annonce dévoile des passages d'infiltration où il faut se cacher et regarder sur un coin de mur, recharger ses armes en mimant l'action etc. Et comme on peut le voir, les monstres n'hésiteront pas non plus à vous sauter en pleine face. Pour le reste, il y aura tous les éléments de la licence. À noter que le titre n'est pas développé en interne, mais le projet est entre de bonnes mains avec Vertigo Games (After the Fall, Arizona Sunshine). Rendez-vous cette année sur PSVR 2, Meta Quest 2 et 3 ainsi que PC VR.