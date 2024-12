Metaphor: ReFantazio n'a pas remporté le GOTY aux Game Awards 2024, mais son succès a été reconnu lors de la cérémonie. Bien qu'il ait perdu le trophée ultime, le JRPG a été auréolé de trois prix (Meilleure direction artistique, meilleure narration et meilleur RPG). Au niveau des journalistes et des joueurs, ça a aussi été un raz-de-marée avec des moyennes Metacritic respectives de 94/100 et de 8,7/10. Atlus, Studio Zero et SEGA tiennent là une pépite qui mériterait de grandir.

Vers de nouveaux jeux Metaphor ReFantazio après le carton ?

Metaphor ReFantazio est l'une des plus grosses sorties jeux vidéo d'octobre 2024, et il faut croire que les fans de Persona mais également de JRPG étaient au taquet avant même le lancement. Dès le premier jour, Atlus a vendu plus d'1 million d'exemplaires. Un véritable carton commercial, et donc critique, qui appelle sur le papier à des suites. Est-ce que ça fait partie des plans des développeurs ? Rien n'est acté, mais l'envie semble bien là si l'on se réfère à une interview de Katsura Hashino, le réalisateur de Metaphor ReFantazio, accordée à Famitsu pour le numéro 1880 à paraitre le 16 janvier 2025.

« Je n'ai aucun plan concret pour faire de Metaphor ReFantazio une série... mais j'espère que ça le deviendra un jour. Ce projet a été lancé avec l'idée de créer une troisième série de JRPG aux côtés de Shin Megami et Persona. J'aimerais donc en faire un titre phare qui soit un porte-étendard pour notre studio » a-t-il expliqué. « Si Metaphor ReFantazio 2 doit voir le jour, les personnages et le décor seront-ils complètement modifiés comme dans Persona ? Je me demande combien d'années il faudra pour le terminer » a-t-il ajouté.

D'ici l'annonce d'un Metaphor ReFantazio 2, le créateur Katsura Hashino s'est confié sur un autre souhait. « Je pense que le meilleur cadre pour un nouveau jeu serait la période Sengoku. Cela pourrait être un JRPG dans un monde similaire à celui de la série Basara (rires) ».

