En 2017, le directeur Katsura Hashino teasait Project Re Fantasy. Le jeu est réapparu au Xbox Games Showcase avec un nouveau nom : Metaphor ReFantazio. Un trailer splendide a été diffusé pour l'occasion et la parenté avec Persona est évidente.

Metaphor ReFantazio pour patienter jusqu'à Persona 6

Pas de Persona 6 à la conférence Xbox du Summer Game Fest 2023, mais Metaphor ReFantazio a été annoncé par Atlus. Le nouveau jeu de Katsura Hashino, Shigenori Soejima et Shoji Meguro, respectivement directeur, character design / directeur artistique et compositeur de Persona 3, 4 et 5, entre autres. Un titre développé par le trio au sein de leur propre structure Studio Zero.

« Écrivez votre destin et dépassez la peur en plongeant dans un univers imaginaire comme vous n'en avez jamais vu. Chargé d'un mystère inquiétant, le royaume se trouve au bord du précipice. Vous devez désormais embarquer pour un voyage, surmonter des obstacles et tisser des liens avec vos amis. Metaphor ReFantazio est le tout premier RPG d'Atlus réalisé par le directeur Katsura Hashino, le characteur designer Shigenori Soejima et le compositeur Shoji Meguro ».

Metaphor ReFantazio sera disponible en 2024 sur Xbox Series X|S et PC. Aucun mot sur une sortie PS5, mais vu les habitudes de l'éditeur, l'annonce ne saurait tarder. Une confirmation est pressentie dans les prochaines heures voire dans les prochains jours. Plus d'informations seront d'ailleurs données lors d'un événement le 20 juin.

En plus de Metaphor ReFantazio, Atlus a confirmé la sortie de Persona 3 Reload et Persona 5 Tactica. Le premier, vous vous en doutez, est un remake de P3 avec des graphismes plus actuels. Il est aussi attendu en 2024, pour le début de l'année, sur Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch. P5 Tactica est un tactical RPG qui sortira lui le 17 novembre 2023. Il est également prévu pour les consoles actuelles, ainsi que sur le Xbox Game Pass à son lancement.