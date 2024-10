Sérieux prétendant au titre de GOTY 2024 pour beaucoup de monde, Metaphor ReFantazio a fait sensation dès sa sortie et est même devenu l’un des jeux les mieux notés de l’année. À juste titre, cet excellent JRPG signé Altus a presque tout pour lui. Il est beau, artistiquement inspiré, généreux et bien ficelé… un incontournable extrêmement bien noté sur Metacritic et qui a même fait explosé les compteurs sur Steam.

Un patch attendu pour Metaphor ReFantazio et une nouvelle fonctionnalité sur PC

Conscient de ce succès incroyable, le studio est aux petits soins et corrige les quelques problèmes résiduels de son poulain. Metaphor reçoit donc une petite mise à jour pour rectifier les quelques soucis qu’il a sur consoles et PC. On parle ne l’occurrence de plantage concernant les données de sauvegarde pour le mode New Game +, et les fameuses “ autres corrections mineures” dont nous n’avons pas les détails. Sur PC, le studio annonce avoir ajouté une nouvelle fonctionnalité d’anticrénelage qui peut être modifié directement depuis le menu paramètre. Enfin, quelques ajustements ont été effectués concernant la balance audio, désormais plus importante

Notes du patch 1.04 (Xbox/PlayStation) et 1.03 (PC)

1.04 – Xbox, PlayStation 4/5 Modifications apportées à la fonction de vibration de l'appareil photo Correction d'un problème où les données de sauvegarde de démarrage de New Game+ ne fonctionnaient pas correctement dans certaines conditions Autres corrections mineures

1.03 – PC (PC Windows et Steam) Nouvelle fonctionnalité d'anticrénelage ajoutée. L'anticrénelage peut être ajusté dans PARAMÈTRES > Paramètres graphiques Modifications apportées à la fonction de vibration de l'appareil photo Réglages apportés à l'équilibre du volume audio Remarque : le patch d'aujourd'hui pour PC Windows et Steam augmente le volume principal du jeu. Veuillez baisser le volume de votre ordinateur avant de démarrer et réajuster le paramètre de volume principal du jeu. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée ! Correction d'un problème où les données de sauvegarde de démarrage de New Game+ ne fonctionnaient pas correctement dans certaines conditions Autres corrections mineures



source : Altus