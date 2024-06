On a pu en voir plus sur le jeu japonais Metaphor Re et forcément ça va beaucoup parler aux amateurs de la franchise Persona. Voilà ce que l'on a pu voir lors du Summer Game Fest.

Lors du Summer Game Fest, Atlus et Studio Zero ont dévoilé de nouvelles informations et une bande-annonce pour Metaphor: ReFantazio, leur prochain RPG fantastique très attendu. Le jeu, dirigé par Katsura Hashino et créé par les talents derrière la série Persona, promet une aventure immersive dans un monde magique unique. Que peux t-on apprendre ?

Metaphor Re Fantazio se montre

Metaphor: ReFantazio plonge les joueurs dans le Royaume Uni d'Euchronia, où l'assassinat du roi a plongé le royaume dans le chaos. Le protagoniste, accompagné de la fée Gallica, doit lever une malédiction sur le prince et participer à un tournoi royal pour restaurer l'ordre. Tout un programme.

Le jeu offre une histoire où les joueurs devront naviguer à travers des intrigues politiques et des mystères magiques pour élire un nouveau roi. Le récit se déroule dans un monde riche et détaillé, rempli de paysages variés et de personnages différents. Cette quête pour le trône est au cœur du jeu, avec des défis et des alliances à forger tout au long de l'aventure​.

Le système de combat de Metaphor: ReFantazio se veut stratégiquement riche, utilisant des Archetypes, des pouvoirs magiques que les personnages peuvent débloquer en affrontant leurs peurs. Ce système combine l'action en temps réel et la stratégie au tour par tour, offrant une profondeur de gameplay qui rappelle les meilleurs aspects des jeux Persona. Les joueurs peuvent personnaliser leur groupe et utiliser diverses compétences et stratégies pour surmonter les ennemis et les défis​.

L'exploration et les quêtes jouent également un rôle central. Les joueurs voyageront à travers des paysages variés, des donjons profonds aux villes animées, découvrant des trésors et affrontant des dangers. Le jeu inclut un mécanisme de gestion du temps où les actions du jour influencent le déroulement de l'histoire, et les relations avec les alliés sont renforcées la nuit. Cette gestion du temps est cruciale pour progresser dans l'aventure et accomplir les quêtes dans les délais impartis​.