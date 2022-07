Les 35 ans de Metal Gear se feront sans Hideo Kojima, le créateur ayant été remercié par Konami en 2015. Cependant, l'éditeur japonais prépare cet anniversaire et dévoile sa surprise toute relative.

Le retour de jeux Metal Gear retirés de la vente

Avec un premier opus sorti le 13 juillet 1987, la licence fête aujourd'hui son 35ème anniversaire. Le programme est assez vide, mais il y a tout de même une bonne nouvelle pour rejouer à certains épisodes. Dans les prochaines heures, Konami va remettre en circulation des jeux précédemment supprimés de la vente. « La saga Metal Gear, qui a été lancée le 13 juillet 1987 fête aujourd'hui son 35ème anniversaire. Nous nous préparons à remettre en vente des titres qui étaient temporairement indisponibles » peut-on lire sur le tweet.

Même si Konami n'en fait pas mention, les jeux en question sont MGS 2: Sons of Liberty et MGS 3: Snake Eater. Ces derniers avaient retirés de la vente afin de procéder à un renouvellement de licences pour les séquences d'archives historiques dans le jeu sur la crise de Cuba etc.

C'est peu, mais au moins, on évite de justesse un nouveau soft sans Hideo Kojima et une catastrophe façon MG: Survive.

Des remasters et un remake

Pour contourner ce problème, Konami aurait missionné des studios dans le but de retoucher ces anciens jeux. Si l'on en croit la rumeur de l'année dernière, un remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater et des remasters pour d'autres volets sont en développement.