La licence Metal Gear Solid se porte à merveille après avoir passé un bon moment dans l'ombre. On attend bien évidemment le remake du 3 avec impatience, mais il y a d'autres informations croustillantes à rapporter. Cette fois, ça concerne deux jeux de la franchise qui sont d'ores et déjà disponibles dans la Master Collection Vol.1. Attention, cette nouvelle ne s'adresse pas à tout le monde, mais certains joueurs PC vont y trouver leur compte.

Une bonne nouvelle pour Metal Gear Solid 2 et 3

La compilation Metal Gear Solid : Master Collection Vol.1 a connu un lancement plutôt compliqué. C'était chaotique, en particulier au niveau des performances techniques. Konami s'est donc attelé à déployer de nombreuses mises à jour pour ces jeux. Et visiblement, le studio n'est pas prêt d'en rester là. Il y a environ un mois, il a fait venir le gros patch 1.4.0 sur PS4, PS5, Xbox Series X|S et la Nintendo Switch, et aujourd'hui, on a droit à l'update 1.4.1 sur PC. Cette dernière n'amène pas des retouches diverses et variées, mais plutôt un portage bien particulier.

Dorénavant, Metal Gear Solid 2 et 3 sont compatibles avec le Steam Deck. C'est ça la grosse nouveauté de cette mise à jour, et ce sera sûrement accueilli à bras ouverts par les utilisateurs de la machine. Le contenu bonus est également compris dans ce portage, ce qui n'est pas pour déplaire. Ceci dit, ce n'est pas une grosse surprise pour la plupart des fans. En effet, MGS 1 était déjà disponible sur le Steam Deck, tout comme Metal Gear et Metal Gear 2. C'est donc la suite logique des plans de Konami.

Comme on l'a dit plus haut, ce patch a seulement été déployé sur PC. Le but était surtout de permettre aux utilisateurs du Steam Deck de jouer à Metal Gear Solid 2 et 3 sur la console. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petits changements à déclarer. La firme n'en a pas vraiment parlé en profondeur. Cependant, elle le fera sûrement lorsque ça arrivera sur les autres plateformes. En tout cas, ça reste une bonne nouvelle, et on voit que Konami prend soin de la compilation, même si cette dernière a connu des déboires. Au vu des retours de la communauté, il reste du chemin à parcourir, mais la majorité des joueurs ont l'air globalement satisfaits.