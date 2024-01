Une nouvelle rumeur secoue le monde des jeux vidéo : un remake du jeu emblématique Metal Gear Solid de 1998 serait en cours de développement chez Konami. Cette nouvelle survient après l'annonce de Metal Gear Solid Delta, une réimagination complète de Metal Gear Solid 3.

Le remake de Metal Gear Solid enfin en route ?

Tout ceci doit évidemment être pris avec des pincettes. Mais selon les informations révélées par un leaker réputé, Konami travaillerait sur un remake complet du premier MGS, incluant des graphismes modernes et une refonte audio. Cette version serait destinée aux consoles de nouvelle génération, sans date de sortie annoncée pour le moment. Le premier Metal Gear Solid, sorti il y a plus de 25 ans, a été un pionnier dans le genre stealth-action. Longtemps, Konami avait résisté à l'idée de remaker ses anciens jeux pour les plateformes modernes. Cependant, avec l'annonce en 2023 du remake de MGS 3, intitulé Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il semble que la société ait changé de position. Tout devient alors possible...

Le site espagnol Areajugones, responsable du leak, a rapporté que le remake de MGS était en préparation depuis des années chez Konami et deviendrait le principal projet du studio après la sortie de Metal Gear Solid Delta. Pour la petite histoire, le site en question avait déjà pu démontrer son expertise en matière de leaks exacts grâce à des informations en avance sur le PlayStation Plus par le passé. Selon eux, le jeu serait exclusif aux consoles de la génération actuelle, sans mention d'une version Windows ou Xbox, bien que Metal Gear Solid Delta soit prévu sur PlayStation, Xbox et Windows. On imagine de toute façon assez mal Konami se priver du PC. Surtout quand on connait le succès de ses jeux sur la plateforme.

Un beau projet

Le leak indique que Konami considère ce remake comme l'un de ses projets les plus ambitieux pour les années à venir. Si l'on se base sur ce qui a été démontré avec MGS Delta, les fans peuvent s'attendre à une refonte complète et moderne du jeu légendaire.

Le remake de Metal Gear Solid promet de raviver l'enthousiasme des fans de la série et pourrait marquer un tournant important pour Konami dans le domaine des jeux vidéo. Avec des améliorations graphiques et sonores majeures, ce projet a le potentiel de redéfinir un classique pour les nouvelles générations de joueurs. Mais une chose est sûre : Konami ne peut pas se permettre d'erreur. Ce jeu est tellement culte pour toute une communauté qu'un échec serait catastrophique pour l'éditeur.

De votre côté, que pensez-vous de cette fuite/rumeur ? Quelles sont vos attentes pour un tel remake ?