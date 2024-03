Lors de sa sortie, la compilation Metal Gear Solid : Master Collection Vol.1 a fait débat dans la communauté. Le lancement s'est fait dans le chaos, avec des performances techniques aux fraises. Heureusement, depuis, Konami fait tout pour régler les nombreux bugs rapportés par les joueurs. Peu à peu, ça se remet sur pied, ce qui nous conduit à la nouvelle mise à jour qui vient tout juste d'arriver. Elle doit normalement s'occuper d'un certain problème qui faisait l'objet d'une multitude de plaintes de la part des détenteurs de la Collection. Seulement voilà, il n'a pas l'air d'avoir disparu, loin de là.

Un nouveau patch pour la compilation Metal Gear Solid, mais...

Bon, que se passe-t-il exactement ? L'update 1.5.0 n'est pas bien grosse, mais elle amène un correctif qui était attendu au tournant. Il concerne les commandes analogiques qui ne fonctionnaient pas correctement. Dans le cas de Metal Gear Solid 1, il n'était donc pas possible de faire des mouvements fluides à 360°. De ce qu'on a cru comprendre, ce n'est vraiment pas au goût de tout le monde, et il y a même des personnes qui ont trouvé le moyen de contourner ça via des émulateurs non officiels. Donc forcément, le studio japonais est intervenu.

Du coup, tout va bien dans le meilleur des mondes ? Eh bien, visiblement, ce n'est pas le cas. Une poignée de joueurs pointe du doigt le fait que le problème est toujours présent dans Metal Gear Solid 1. Le mouvement analogique est encore restreint à huit directions différentes. D'ailleurs, ça semble plus flagrant lorsqu'on passe en vue à la première personne. Autant dire que ce n'est pas trop passé, mais il y a peut-être une justification à tout ça. C'est en train d'être réparé.

En effet, il faut tout de même préciser quelque chose. Dans la note de patch, la firme a expliqué que le correctif destiné aux commandes analogiques était « en cours de vérification ». Ce serait donc la raison derrière ce souci technique qui persiste. On ne sait pas dans combien de temps ça va se stabiliser, mais ça ne saurait tarder. Du moins, c'est ce qu'on espère. C'est bien dommage, car au départ, Konami a été acclamé pour cette mise à jour. « C'est génial, continuez le bon boulot ! », « Bravo à vous », pouvait-on lire, par exemple. Maintenant, c'est plus : « Mais pourquoi Konami ? ».

Notes de patch de la version 1.5.0

Vous connaissez la musique, on va vous mettre à disposition la liste complète des changements apportés par la mise à jour 1.5.0. Petite précision, mais elle n'est pas aussi longue que d'autres dont on a déjà pu parler auparavant. En même temps, Konami commence à faire doucement, mais sûrement, le tour des retouches pour la compilation Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1. Le studio reste évidemment à l'affût des retours des fans, et ce ne sera donc pas le dernier patch déployé.