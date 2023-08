La saga culte d'Hideo Kojima sera de retour le 24 octobre 2023 via Metal Gear Solid Master Collection Vol.1. Une nouvelle compilation dans la droite lignée des précédentes, mais pour les consoles de génération actuelle, le PC et la Nintendo Switch. Peut-être même que ça sortira sur PS4 également, si l'on en croit l'organisme de classification américain. Une première étape avant la sortie de MGS3 Remake. Et ensuite ?

Des nouveaux jeux Metal Gear Solid déjà annoncés ?

Avec Metal Gear Solid, Konami marche sur des œufs. Bien plus qu'avec la franchise mythique du survival-horror Silent Hill qui croule sur les projets. Un constat qui n'est pas étonnant étant donné que la première saga est intimement liée à son créateur, et bien plus complexe à aborder. L'éditeur y va donc doucement avec une énième compilation HD, et plus risqué, MGS Delta. Le remake PS5, Xbox Series X|S et PC de Snake Eater qui n'a pas encore de date ni de fenêtre de sortie.

C'est un début mais visiblement, Konami aurait des projets bien plus grands pour Metal Gear Solid. Survive 2 ? Non, on plaisante, mais imaginez quand même. Selon un internaute, la société japonaise aurait annoncé « travailler avec dilligence à la production de nouveaux titres ». Des softs qui ne seraient pas ceux déjà révélés. Le problème, c'est qu'en allant lire le bilan financier en anglais, le discours est différent.

Konami mentionne effectivement des « nouveaux titres » Metal Gear Solid, mais fait directement référence aux annonces récentes liées à la franchise et à Silent Hill. « En ce qui concerne les nouveaux titres majeurs à sortir, nous avons plusieurs jeux Metal Gear et Silent Hill, qui ont reçu de très bons retours depuis l'annonce ». Ce qui diffère complètement des propos au-dessus. À la décharge du twittos, il a prévenu qu'il s'agissait d'une traduction « brute », et un contresens a dû être fait depuis le bilan japonais.

En janvier 2023, l'éditeur nippon avait tout de même déclaré « de nouveaux projets que nous n'avons pas encore annoncés sont aussi en cours de développement, en secret ». Metal Gear Solid en fait peut-être partie, mais pour l'instant, il n'y a pas de preuve tangible. Une rumeur veut que MGS1 ait aussi le droit à un remake... Wait & see.

Le patron de l'infiltration MGS5 The Phantom Pain (crédits : Steam).

Et Hideo Kojima dans l'histoire ?

Évidemment, Hideo Kojima est passé à autre chose depuis un bail, et donc, s'il doit y avoir de vrais nouveaux jeux, ce sera sans lui. Le créateur japonais est enfin libéré de son bébé et est plus occupé que jamais. Le projet le plus avancé est Death Stranding 2. Une suite encore très secrète. Ensuite, il y a également le film Death Stranding qui sera une adaptation cinématographique avec une approche très indépendante.

« Il y avait beaucoup de pitchs pour faire un film à grande échelle avec des acteurs célèbres et des explosions flashy, mais à quoi serviraient les explosions dans Death Stranding ? Gagner de l’argent n’est pas du tout quelque chose sur lequel je me concentre non plus. Je vise un look plus art et essai, et la seule personne qui a proposé de faire un film comme celui-là était Alex Lebovici, ce qui me fait penser qu'il est d'un genre plutôt inhabituel » a déclaré Hideo Kojima. Ce ne sera pas un blockbuster à 300 millions de dollars pour faire simple.

Enfin, de ce qui a fuité, il y a le projet Overdose qui est lui aussi très obscur. Les extraits qui ont fuité étaient-ils ceux d'un jeu ou d'une preuve de concept pour faire valider l'idée ? On se pose la question puisque des assets de Death Stranding ont été réutilisés dans la vidéo leakée. Ce qui est sûr par contre, c'est ce que ce sera une exclu Xbox cloud gaming. Le titre est pensé pour cette technologie.