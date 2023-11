Est-ce qu'il y aurait une surprise Metal Gear Solid en préparation ? Visiblement, ça pourrait être le cas si on en croit un certain tweet d'un des visages de la sagas.

La franchise MGS ne se porte pas trop mal, même si la Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 n'a pas forcément reçu un accueil chaleureux. Et si Konami prévoyait autre chose pour sa franchise, comme un projet inédit par exemple, au-delà du remake de MGS 3 Snake Eater ? Il y a peut-être des raisons de le penser suite à l'intervention d'une personne ô combien importante pour la licence.

David Hayter fait du teasing sur... Metal Gear Solid 4 ?

Avant Metal Gear Solid 5 : The Phantom Pain, c'était David Hayter qui prêtait sa voix à l'espion le plus iconique du jeu vidéo. Son départ de la série n'a pas été au goût de tout le monde, mais Kojima ne souhaitait pas revenir sur sa décision. Quoi qu'il en soit, le doubleur pourrait bien faire son retour triomphant dans un projet qui n'a pas encore été dévoilé au public. C'est ce qu'il semble sous-entendre via son compte X (anciennement Twitter).

Notre homme a posté un message accompagné d'une photo de lui posant à côté d'Old Snake dans Metal Gear Solid 4. « J'ai eu une réunion plutôt intéressante l'autre jour », peut-on lire. Inutile de s'emballer immédiatement, car il est possible qu'il ait simplement voulu faire un hommage à un personnage qu'il chérit. Cependant, pour certaines personnes, c'est un indice de la plus haute importance. Pourtant, quand on y réfléchit bien, il n'y a rien d'étrange dans son post. Pour cause, David Hayter reprendra son rôle pour Metal Gear Solid Delta : Snake Eater, même si logiquement, les voix ne seront pas réenregistrées.

Pourquoi pas alors un teasing pour Metal Gear Solid Master Collection Volume 2 avec MGS4 inclus ? C'est une rumeur insistante, bien qu'un tel portage demanderait plus de travail à Konami. David Hayter a t-il pu également rencontrer l'éditeur pour un nouveau jeu ? Ou encore un projet inédit en lien avec la saga, mais bien moins important ? Dans une courte vidéo Metal Gear Solid Legacy Series, Hayter avait déclaré « Nous espérons que vous êtes prêts, c'est seulement le début ». Sachant que l'homme a aussi parfois teasé pour pas grand-chose, inutile de s'emballer. Mais l'acteur, scénariste et réalisateur semble bien décidé à reprendre sa place, d'une manière ou d'une autre, au sein de cette licence.