Konami est en ce moment bien occupée par la franchise Metal Gear Solid. Entre MGS 3 Remake et la Master Collection, les fans de Snake devraient bien manger à l'avenir. Le studio japonais s'est d'ailleurs intéressé au fameux volume 2 de cette collection, et semble avoir appris de ses errements passés.

Metal Gear Solid Master Collection Volume 2 serait en bonne voie

En dépit de la perspective de rejouer aux trois premiers volets de la légendaire franchise chapeautée par Hideo Kojima en HD, Metal Gear Solid Master Collection Vol 1 n'est pas arrivée sans heurts. Lancée en octobre 2023, elle présentait malheureusement de nombreux bugs et fonctionnalités manquantes. Des écueils corrigés au fil du temps grâce à une injection régulière de mises à jour. Alors que Konami continue de peaufiner le volume 1, l'équipe s'est intéressée dans une vidéo baptisée « Production Hotline » sur le volume 2 à venir.

Le travail aurait donc bien commencé sur ce second volet de Metal Gear Solid Master Collection. Konami en profite pour tenter de rassurer les fans en indiquant avoir appris de ses erreurs passées, et qu'il tâchera de ne pas les reproduire sur cette deuxième partie. Le studio japonais précise toutefois ne pas avoir encore d'idée arrêtée quant aux jeux qu'elle intégrera. Nous devrions toutefois logiquement y retrouver MGS 4, Peace Walker et MGS 5. L'intégration d'Acid et Babel ne serait cela dit pas non plus à exclure.

Konami précise cependant que les jeux Metal Gear susmentionnés ne disposent pas d'une version HD, comme MGS 2 et 3 présents dans le premier volume. Il reste donc encore beaucoup de travail pour le développement du second volume. Ainsi, le studio n'est actuellement pas en mesure de fournir une date ou une fenêtre de sortie précise pour la deuxième partie de la Metal Gear Solid Master Collection. Espérons en tout cas que Konami tiendra sa parole quant aux efforts déployés pour lui offrir un lancement moins rocambolesque.

Source : Konami sur YouTube