Konami a enfin décidé de passer la seconde avec deux de ses plus grosses licences. Silent Hill revient d’entre les morts avec Silent Hill 2 Remake dans quelques jours, et tout un tas d’autres projets à venir, et de l’autre côté, Metal Gear Solid reviendra avec Metal Gear Solid 3 Remake (MGS Delta: Snake Eater). Mais avant ça, l’éditeur avait déjà commencé à tâter le terrain en nous sortant une collection de ses premiers jeux entièrement remasterisés… ou presque.

Une nouvelle mise à jour pour Metal Gear Solid Master Collection

Si l’aspect collection est bien là et que la fibre nostalgique vibre intensément lorsqu’on joue à Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, beaucoup sont restés sur leur faim à cause notamment de certaines choses qui manquaient cruellement. On pense notamment à un lissage graphique pas toujours juste, lors des cinématiques notamment, ou même à des bugs hérités de la précédente compilation. Un résultat en demi-teinte donc, alors que Konami avait pourtant le temps d'offrir la meilleure version possible de cette collection Metal Gear dès le lancement.

Néanmoins, l'éditeur continue son chantier et annonce la mise en ligne, ce mercredi 25 septembre 2024, d'une grosse mise à jour 2.0.0 qui rend les jeux plus beaux que jamais. En revanche, il y a un hic car pour l'instant, ce patch n'est déployé que sur PC via Steam. Pour les consoles, il faut encore attendre un peu. Comme vous allez le voir, c'est Metal Gear Solid 2 & 3 qui profitent le plus des améliorations.

Notes de patch 2.0.0

Voici les nouveautés de la mise à jour 2.0.0 de Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 :

Paramètres d'écran étendus. L'option « Résolution » a été ajoutée aux paramètres d'écran dans le menu Options. Dans « Résolution », vous pouvez choisir entre 2 différentes configurations prédéfinies ou créer votre propre configuration Configuration Mode Original : affiche la résolution d'origine du jeu Configuration Mode ajusté : affiche le jeu dans la plus haute résolution supportée par votre écran. Les graphismes sont plus détaillés qu'en mode Original Mode personnalisé : les options « Résolution interne » (FHD 1080p); « Mise à l'échelle interne » (plus haute résolution disponible entre FHD (1080p) / WQHD (1440p) / 4K (2160p); « Cinématiques » (Haute résolution) peuvent être ajustées selon votre configuration. Dans « Résolution interne », vous pouvez désormais choisir d'afficher le jeu en FHD ou dans sa résolution d'origine Dans « Mise à l'échelle interne », vous pouvez choisir d'appliquer des techniques supplémentaires de mise à l'échelle pour adapter le jeu à la résolution maximale possible de votre configuration. Modifier ce paramètre améliorera la netteté des visuels Avec « Cinématiques », il est possible de définir les cutscenes de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty et de Metal Gear Solid 3 Snake Eater en haute résolution

Paramètres de contrôle supplémentaires Les paramètres de contrôle ont été ajoutés au menu de pause dans le jeu pour attribuer des commandes et choisir un type de configuration avec le combo clavier souris Contrôles de la souris ajoutés : avec la config type B, il est possible d'utiliser le clic gauche pour la touche arme et le clic droit pour la visée. Le mouvement de la souris permet de gérer la caméra en vue subjective

Prise en charge des cartes à échanger/badges Steam

Correctifs de bugs et ajustements mineurs

Source : Konami.