Et si un nouvel épisode de Metal Gear Solid voyait le jour ? L'espoir renaît chez les plus rêveurs après l'annonce de Konami.

Dans le classement des quelques séries absentes depuis un long moment qui manquent au public, Metal Gear Solid se trouve en bonne position. Depuis le divorce entre Konami et Hideo Kojima, les joueurs ne se font plus beaucoup d'illusion sur l'avenir de la série culte. Sauf que l'espoir renaît depuis l'an dernier. Les rumeurs qui font état de remakes des trois premiers MGS sont de plus en plus insistantes. Pas de nouveaux titres en vue, certes, mais cela suffit à réchauffer le cœur des fans. Et si Konami décidait de faire revenir la licence Metal Gear Solid au premier plan très prochainement avec de nouveaux opus ? La firme vient de créer un nouveau studio à Osaka...

Un studio qui planche déjà sur Metal Gear Solid ?

Sur son site officiel, Konami annonce l'ouverture d'un nouveau studio à Osaka nommé "Konami Osaka Studio". Il s'agit d'une relocalisation du studio historique de l'entreprise qui sera maintenant situé à OSAKA UMEDA TWIN TOWERS SOUTH. Mais ce n'est pas tout. Le studio évolue et devient un lieu de production "majeur", précise la compagnie japonaise.

Le "KONAMI Osaka Studio" est une relocalisation du studio existant et s'inscrit dans le concept "Creators First" (les créateurs d'abord). Il se caractérise par un environnement bien développé où les créateurs peuvent démontrer tout leur potentiel, et il est situé dans un endroit bien desservi par les transports. En tant que principal centre de production de l'ouest du Japon, l'installation est entièrement équipée de matériel de capture de mouvement et de studios d'enregistrement nécessaires au développement de productions.

Cette nouvelle témoigne-t-elle de l'ambition de Konami de redevenir un acteur majeur sur le marché des jeux AAA ? Ces dernières années, la firme investit surtout sur le secteur du jeu mobile. Les plus rêveurs verront peut-être là un signe du grand retour des licences cultes de Konami... Metal Gear Solid en tête ? Même si Metal Gear Solid 4 et Metal Gear Solid 5 semblent boucler la boucle narrative de la série, Konami sait qu'il dispose d'un joyau entre les mains.

Un ou plusieurs remakes avant le gros morceau ?

La publication de remakes de MGS pourrait permettre à Konami de tâter le terrain. La licence est-elle toujours aussi populaire ? Un Metal Gear Solid peut-il à la fois réunir les fans et de nouveaux venus dans l'univers de la série ? Peut-être que le géant nippon souhaite d'abord obtenir la réponse à cette question avant de livrer un nouvel opus de MGS. Ou peut-être que le projet est déjà lancé... Il faudra se montrer patient pour savoir ce qui se trame dans le nouveau studio de Konami à Osaka.