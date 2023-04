À sa sortie sur PS1 en septembre 1998 au Japon (février 1999 en France) Metal Gear Solid frappe un grand coup sur le marché. Le jeu offre de nombreuses mécaniques et composantes de gameplay révolutionnaires. Jamais les joueurs n'avaient eu l'occasion de se cacher dans une boîte pour éviter les ennemis ou de fumer pour éviter des rayons infrarouges. Son scénario extrêmement complexe et sa mise en scène digne du 7e art font de Metal Gear Solid un jeu légendaire. Son habileté à briser le 4e mur (spéciale dédicace à Psycho Mantis) reste inoubliable. Des idées toutes venues du cerveau à l'origine de la série Metal Gear, Hideo Kojima. Le fantasque créateur japonais confie souvent de petites anecdotes croustillantes sur le développement des jeux de la licence. Cette fois-ci, il se livre sur la genèse du CODEC. Un outil de communication radio incontournable présent dans tous les Metal Gear Solid.

Sur Twitter, Hideo Kojima ne manque jamais une occasion de valoriser son travail. Un trait de caractère qui agace certains, mais que les fans adorent. Le 31 mars dernier, Hideo Kojima expliquait pourquoi et comment le CODEC, qui permet de communiquer par radio avec ses alliés dans MGS, avait vu le jour.

Le système de communication radio a été l'une de mes plus grandes inventions. Les joueurs infiltrent seuls le territoire ennemi. En infiltration d'équipe, il est difficile de contrôler les PNJ. J'ai donc pensé qu'il serait possible d'accompagner le joueur uniquement par la voix. Et aussi d'introduire une histoire sous-jacente par radio. Il s'agit d'une spécificité qui a été imaginée il y a 36 ans, basée sur la technologie des forces spéciales et les spécifications de l'époque. Aujourd'hui, il est maintenant utilisé comme une évidence.