Surprise, une information de taille a été divulguée à propos de la franchise Metal Gear Solid, et une chose est sûre, elle va diviser la communauté. On peut même dire que personne ne s'y attendait.

Depuis quelques mois, la franchise Metal Gear Solid est l'objet de nombreuses discussions, et pas forcément pour les bonnes raisons. On pense notamment à la Master Collection Vol. 1 qui a fait la polémique pendant un certain temps. Cela dit, il y a de bonnes nouvelles, notamment grâce au remake du troisième opus (Snake Eater), dont les premières images ont fait saliver une grande partie des joueurs. Et contre toute attente, la licence va encore revenir sur le devant de la scène prochainement. Un nouveau leak fait une révélation à laquelle les fans n'étaient pas préparés.

Metal Gear Solid est encore de retour, mais pas comme vous le pensez

En vérité, le leak en question ne concerne pas à proprement parler un Metal Gear Solid. Pour bien comprendre le sujet du jour, il faut aller vers... Fortnite. Actuellement, les fans du jeu ont le regard tourné vers le 2 décembre, date à laquelle débutera l'événement « Big Bang ». Celui-ci va marquer un tournant pour le titre, puisqu'il laissera place au lancement du Chapitre 5 de la saison 1. Globalement, la tradition veut qu'Epic ajoute des nouveautés pour donner envie de relancer une partie. La plupart du temps, ça passe par l'ajout de personnages inédits. Vous voyez où on veut en venir.

Selon le leak repéré sur les consoles Xbox, Solid Snake ferait bientôt partie du roster de Fortnite. La figure emblématique de Metal Gear serait également accompagnée de Peter Griffin de Family Guy. Bref, ce n'est pas la première fois que le battle royale s'amuse à ajouter des personnages issus d'autres œuvres qui n'ont rien à faire là. Ça a le mérite de rendre les affrontements plus « cocasses ». Cependant, ce n'est clairement pas au goût de tout le monde, et des plaintes se sont fait entendre, certains se préparant psychologiquement à voir le personnage faire des danses qui vont le ridiculiser. On se souvient de Kratos, on n'oublie pas.

Sur les réseaux sociaux, les réactions sont mitigées. Alors oui, certaines personnes sont contentes de pouvoir peut-être incarner l'espion le plus célèbre du jeu vidéo. « Si c'est vrai, je suis excité à l'idée de jouer Solid Snake », « Tellement cool ! », peut-on lire, entre autres. Cependant, une partie des joueurs, y compris des fans de Metal Gear Solid, ne sont pas autant enjoués à l'idée de le voir sur le terrain de jeu. « Ça n'a pas l'air ouf », « Toute cette hype pour ça ? », « Oh non, pas lui... ». La communauté semble divisée, même s'il faut prendre ces informations avec des pincettes, car rien n'a été confirmé.

Un autre projet MGS en chantier ?

Beaucoup de rumeurs circulent autour d'un autre projet estampillé Metal Gear Solid. Il y a peu, David Hayter, qui va à nouveau prêter sa voix à l'espion dans le remake du 3, a posté un message des plus étranges. On le voyait à côté d'une statue d'Old Snake avec la mention : « J'ai eu une réunion plutôt intéressante l'autre jour ». Est-ce un simple hommage ou un indice ? Pour quelques fans, il pourrait s'agir d'une piste concernant la Metal Gear Solid Master Collection Volume 2 avec MGS4 inclus.

C'est une possibilité qui n'est pas à écarter, mais Hayter aurait aussi pu rencontrer Konami pour discuter d'un nouveau jeu. Après, c'est possible qu'on ait affaire à un projet moins ambitieux, toujours en lien avec la franchise. On se souvient, par exemple, de la vidéo Metal Gear Solid Legacy Series où notre homme avait déclaré : « Nous espérons que vous êtes prêts, c'est seulement le début ». Par contre, l'acteur, scénariste et réalisateur nous a habitués à teaser pour peu, et on va donc prendre ses propos avec du recul.