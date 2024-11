Metal Gear Solid 3 Remake n'a pas encore de fenêtre de sortie, mais il devrait probablement débarquer en 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. Ces dernières semaines, le producteur Yuji Korekado est revenu sur le principal changement de cette version : les deux types de caméra. Et contrairement à ce qui avait pu être dit lors de notre interview, cela aura bien une influence sur la difficulté, comme on a déjà pu le constater durant notre preview.

Un secret bien gardé de Metal Gear Solid 3 Snake Eater

Si les producteurs Yuji Korekado et Noriaki Okamura prennent tour à tour la parole pour rassurer autant que possible les joueurs, en promettant notamment une expérience pour tout le monde, David Hayter (Big Boss) assure également le SAV de Metal Gear Solid Delta. Le doubleur historique de Solid Snake et Big Boss s'est montré une nouvelle fois dans sa série de vidéos « Legacy Series » et il était bien accompagné. À ses côtés, il y avait Lori Alan (The Boss) et Suzetta Minet qui était là pour enfin révéler un secret vieux de 20 ans.

Suzetta Minet n'est pas une vraie personne, mais un alias utilisé par Jodie Benson, l'actrice qui fait la voix d'Ariel dans La Petite Sirène. Si elle présente dans la dernière vidéo Metal Gear Solid Legacy Series, c'est pour parler de son rôle d'EVA dans MGS 3 Snake Eater et son remake MGS Delta. 20 ans plus tard, Jodie Benson fait en effet tomber le masque.

Pourquoi ne pas avoir gardé sa vraie identité ? Elle explique que sa carrière a plutôt été construite sur des projets pour enfants, pour la famille, et pour ne pas perturber cela, la directrice artistique Kris Zimmerman Salter lui a murmuré l'idée d'avoir recours à un pseudonyme. À l'origine, elle a choisi le nom de son chien, Suzanne Monet, qui s'est finalement transformé en « Minet ». Même si elle a réussi à masquer son identité, lors d'une convention, un fan de Metal Gear Solid 3 a apporté un exemplaire du jeu pour le faire dédicacer, mettant à mal les efforts de l'actrice pour garder le secret.

Source : Konami.