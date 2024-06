Konami Digital Entertainment, en collaboration avec Laced Records, a annoncé la sortie de Metal Gear Solid: The Vinyl Collection, un coffret en édition limitée qui ravira les amateurs de la saga. Prévu pour une livraison en octobre 2024, ce coffret regroupe des musiques emblématiques et des arrangements officiels de la série Metal Gear Solid. Offrant ainsi une expérience auditive d'exception. En fait, c'est un peu le cadeau idéal pour un mélomane.

Un énorme coffret Metal Gear Solid

Le coffret Metal Gear comprend six disques vinyles, chacun présentant un effet visuel multicolore exclusif à cette édition. Au total, 53 pistes ont été soigneusement sélectionnées parmi les bandes originales des jeux principaux de la série. Et des arrangements créés pour les anniversaires des 20 et 25 ans de Metal Gear Music. Les amateurs de la série reconnaîtront des thèmes célèbres tels que Snake Eater, The Best is Yet to Come et Sins of the Father.

Chaque vinyle est pressé sur des disques lourds. Assurant une qualité sonore supérieure, et est rangé dans des pochettes intérieures rigides. Le tout est protégé par un étui rigide recouvert d'une impression laminée argentée. Mettant en valeur des illustrations archivistiques iconiques et expressionnistes de la série.

Le design de la pochette reprend des illustrations d'archives de la série, contribuant à l'aspect collector de l'édition. Les fans apprécieront non seulement la musique mais aussi le design soigné. Et le packaging de qualité qui rendent cet ensemble unique et désirable.

Enfin, le coffret est proposé au prix de 130 euros. Reflétant son statut de collection limitée et la qualité des matériaux utilisés. Il représente un investissement pour les collectionneurs et un objet de valeur pour les fans de longue date de Metal Gear Solid. Vous pouvez retrouver cette collector par ici.