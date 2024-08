Les amateurs de musique et fans de la saga Metal Gear Solid peuvent se réjouir. Un coffret vinyle regroupant les meilleurs morceaux des bandes originales de la série est désormais disponible en précommande, notamment sur Amazon. Cette collection, proposée par Laced Records, est un véritable hommage sonore à l'une des franchises les plus emblématiques du jeu vidéo.

Un coffret luxueux pour les collectionneurs de Metal Gear

Le coffret se compose de six vinyles noirs, sur lesquels sont gravés 53 titres issus des bandes originales et des arrangements officiels de la série principale Metal Gear Solid. Chaque morceau a été soigneusement remasterisé pour offrir une qualité sonore optimale. Le coffret se distingue également par son design soigné. Les vinyles sont rangés dans des pochettes intérieures deluxe. Renforcées par un dos de 3 mm, le tout protégé par un étui rigide en carton. Ce dernier est recouvert d'une enveloppe laminée argentée, imprimée avec des illustrations tirées des archives de la série, ajoutant une touche artistique et collector à l'ensemble.

Ce coffret n'est pas qu'un simple objet de collection. Il offre une véritable expérience auditive. Permettant aux fans de redécouvrir les musiques emblématiques de Metal Gear Solid sous une nouvelle forme. La remastérisation des morceaux sur des vinyles lourds de haute qualité assure une écoute immersive, fidèle aux compositions originales tout en bénéficiant des avancées technologiques en matière de son.

Que vous soyez un passionné de musique, un collectionneur de vinyles, ou un fan inconditionnel de la série Metal Gear Solid, ce coffret semble être un ajout précieux à une collection. Avec la mise en précommande désormais disponible, les intéressés peuvent s'assurer de ne pas manquer cette édition limitée. Pour le prix, il faut compter 114 euros avec une disponibilité le 11 octobre 2024.

Tu veux qu'on se tire l'oreille ?





Vous pouvez vous procurer l'ensemble sur :