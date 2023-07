Dans quelques mois, les fans et les nouveaux arrivants vont pouvoir replonger dans une saga culte du jeu vidéo : MGS. Plus de 8 ans après la sortie de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, la franchise d'Hideo Kojima est de retour avec une compilation HD. Au menu, les trois premiers volets de la licence, les deux opus estampillés Metal Gear, et plusieurs bonus. Mais Konami a une autre surprise dans son chapeau.

Une très chouette surprise pour Metal Gear Solid Master Collection

Certains petits chanceux vont peut-être découvrir la saga d'Hideo Kojima avec Metal Gear Solid Master Collection Vol.1. Le plaisir ou le déplaisir de s'infiltrer avec un gameplay d'époque auquel il faudra se réhabituer. Pour rappel, c'est une compilation qui regroupe les choses suivants :

MGS 1 à 3

Metal Gear 1 & Metal Gear 2: Solid Snake

Snake's Revenge

Les missions VR

Les bandes dessinées interactive Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel et MGS 2: Digital Graphic Novel

Une bande-son avec des musiques réorchestrées à l'image de « Snake Eater » et « The Best is Yet to Come »

Des livres numériques (screenplay / master book).

À l'origine, Metal Gear Solid Master Collection Volume. 1 doit sortir le 24 octobre 2023 sur PS5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch. Une version physique est même disponible au prix de 59,99€. Mais si jamais vous voulez vous refaire un seul épisode sur les trois, MGS 1 à 3 seront aussi proposés à l'unité pour 19,99€.

Une exclusivité de nouvelle génération ? Eh bien non ! Selon l'ESRB, l'organisme de classification américain, ce receuil Metal Gear Solid débarque également sur PS4. Et comme le signale un membre de ResetERA, cette information est là depuis un moment, mais n'a pas été corrigée. Ce qui laisse entendre que ce n'est pas une erreur, et donc, que Konami a encore une annonce à faire. Vu la nature de la compilation, il est d'ailleurs plus qu'étonnant qu'une version PlayStation 4 n'ait pas été déjà officialisée.

Crédits : PlayStation Store.

Un simple portage ?

Pour l'heure, Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 est un simple portage des précédentes compilations HD sortis sur PS3 et PS Vita. Cependant, un léger doute subsiste à la vue de certaines images. En effet, un cliché d'une scène de MGS 2 montre que le pointeur laser sur l'arme de Solid Snake est revenu comme par magie, alors que ce n'était pas le cas précédemment. Konami en a-t-il quand même profité pour corriger les erreurs des remasters de Bluepoint Games ? Aucune confirmation à l'heure actuelle.

Ce Volume.1 de la Metal Gear Solid Master Collection sera évidemment suivi d'un Vol. 2. À quoi peut-on s'attendre ? À une nouvelle compilation avec MGS 5, MGS: Peace Walker et... Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots. Après tout ce temps, l'éditeur japonais aurait donc pris la décision de mettre les mains dans le cambouis pour offrir une version HD de ce jeu taillé pour la PlayStation 3.

Dernier détail et non des moindres sur le Vol.1, attention à la mouture Nintendo Switch. La cartouche du jeu ne comportera que 2,4 Go de données. Moralité ? Il va falloir télécharger tout le reste et ça pèse son poids.