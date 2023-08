Tandis qu'Alan Wake 2 a décalé sa sortie pour tenter d'exister parmi d'autres gros poissons, Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 est toujours prévu pour le 24 octobre 2023 sur consoles et PC. Des previews de la compilation commencent à affluer et certains détails techniques ne vont pas faire plaisir.

Metal Gear Solid Master Collection : une version moins aboutie ?

MGS 2 et MGS 3 s'apprêtent à faire leur grand retour à travers Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. Une compilation très intéressante puisqu'elle comprend ces deux jeux cultes, mais également les anciens Metal Gear et des bonus additionnels. La compilation vraiment ultime ? Ca va dépendre fortement de vos attentes...

Depuis son annonce, certains se demandent si Konami va en profiter pour améliorer les versions HD des deux Metal Gear Solid. Voici ce qu'a déclaré Ben Kinney, directeur marketing de la marque pour l'éditeur. « Nous avons enfilé des gants blancs et nous avons retouché tout ce qui devait l'être pour moderniser les jeux. Nous avons fait cela en laissant le reste tel quel, car c'était le but visé ».

Et d'après NintendoLife, c'est le cas étant donné que les menus de Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 « portent les mentions « HD Edition » et le copyright @ 2012 Konami est toujours là ». Le site nous apprend aussi que les jeux ne tournent plus en 60fps, mais en 720p 30fps sur Nintendo Switch. Ce qui va grandement décevoir si c'est la même chose sur PS5 et Xbox Series X|S. « Nous avons posé la question sur les performances de la version PS5 et Xbox Series X|S. Konami a expliqué que les jeux visent la même résolution (720p), et un framerate identique aux versions HD d'origine » font savoir nos confrères à propos de la Metal Gear Solid Master Collection Volume 1.

Du 30fps uniquement sur Nintendo Switch, mais 60fps sur PS5, Xbox Series X|S et PC ? Il faut l'espérer, mais le fait que le taux d'images par seconde soit divisé par deux sur la console de Big N sème le doute. Avec de l'optimisation, la machine aurait pu certainement faire tourner ces deux jeux PS2 HD en 60fps. La Nintendo Switch a tout de même un bon point : chaque jeu a son icone sur le menu principal (via VGC).

MGS 2: Sons of Liberty HD (crédits : Konami via VGC).

Un futur scandale à la Red Dead Redemption ?

Après le scandale Red Dead Redemption, Metal Gear Solid Master Collection va t-elle suivre le même chemin ? Si le 1080p ou la 4K est absente des versions PS5 et Xbox Series X|S, une colère des joueurs n'est pas à exclure. De prime abord, Konami s'en tire en revanche mieux sur le prix. Pour 59,99€, vous avez :

MGS 1 à 3

Metal Gear 1 et Metal Gear 2: Solid Snake

Snake's Revenge

Les missions VR

Les bandes dessinées interactive Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel et MGS 2: Digital Graphic Novel. L'adaptation virtuelle des comics de Kris Oprisko et Ashley Wood

Une bande-son avec des musiques réorchestrées à l'image des morceaux « Snake Eater » et « The Best is Yet to Come »

Des livres numériques (scénarios/ master book)

Si vous voulez faire des économies ou que vous n'êtes intéressés que par les deux MGS, ils sont vendus séparément à 19,99€.