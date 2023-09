Dernièrement, c'est un peu les montagnes russes avec Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 qui alterne entre bonnes et mauvaises nouvelles. Au mois d'août, une polémique a éclaté sur les contraintes techniques de la compilation. Face au tollé, Konami est sorti du silence pour dissiper tout malentendu et corriger les informations précédemment données. Mais la controverse repart aujourd'hui avec des détails absurdes pour beaucoup.

Metal Gear Solid Master Collection Vol.1, un portage inquiétant ?

En août, des aperçus révélaient que les jeux de Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 tournaient en 720p 30fps. Une limitation impensable pour beaucoup de monde, étant donné que MGS 2 Sons of Liberty & MGS 3 Snake Eater étaient bien en 60fps sur PS3 et Xbox 360 dans les autres compilations HD. Mais comme on a pu le constater il y a plusieurs jours de cela, il n'y a pas le choix. Soit vous acceptez ce framerate de 30fps, soit vous évitez soigneusement ce premier best-of.

Dans un tableau détaillé, Konami a en effet confirmé que Metal Gear Solid 2 & 3 seraient en 1080p à 30fps sur Nintendo Switch si elle est reliée à votre TV. En mode portable, la résolution chute à 720p. Et les versions PS5, PS4, Xbox Series et PC ne sont pas mieux loties. Ce sera du 1080 à 60fps - sauf pour MGS 1 qui sera toujours en 30fps -, sans upscale 4K. Mais il y a pire car le framerate annoncé de 60fps ne sera pas stable. « Il s'agit de la fréquence d'images variables la plus élevée possible (ndlr : 60fps). Certains facteurs comme une grande quantité d'effets dans le jeu ou durant les cinématiques peuvent entraîner une baisse ». Pas de 4K, un taux d'images par seconde, pas de 60fps sur Switch, ça commence à faire beaucoup. Trop même.

Les réactions ne sont pas fait attendre sur ces détails techniques de Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 ont déclenché une nouvelle polémique. « Quel portage paresseux »; « 1080p à 30fps est insultant »; « Un framerate absolument ridicule pour la Switch »; « En tenant compte du fait que ce soit des jeux PS2, c'est tout bonnement inacceptable que ce soit à 30fps sur Switch ». D'autres commentaires avancent que la 4K sera disponible via un mod, et on a même droit un petit tacle assassin sur les prochaines compilations. « Le remaster de Metal Gear Solid 4 tournera en 720p 25fps sur PS5 Pro ».

Crédits : Konami.

Les performances techniques détaillées des jeux

Vu les nombreux retours, Konami va peut-être faire une « Red Dead Redemption », c'est-à-dire un portage paresseux vendu un prix trop élevé. Un tarif qui, au regard des détails techniques, n'est d'ailleurs pas au goût de tous. En espérant que ce soit pas encore plus déceptif que cela. Les fans de l'éditeur se rappellent du mauvais traitement de Silent Hill HD Collection et du brouillard totalement ruiné de SH2.

Détails techniques Metal Gear Solid 1 (framerates, résolutions)

PS5 / PS4 : 1080p à 30fps

Xbox Series : 1080p à 30fps

Nintendo Switch (portable) : 720p à 30fps

Nintendo (mode TV docké) : 1080p à 30fps

PC : 1080p à 30fps

Détails techniques MGS 2 & MGS 3 (framerates, résolutions)