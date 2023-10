La compilation Metal Gear Solid : Master Collection Vol.1 a connu des hauts et des bas en termes de communication. Récemment, c'est son portage sur les consoles actuelles qui a inquiété les joueurs. Cela a relancé la polémique autour du jeu qui peine à rassurer sa communauté. Malheureusement, ça ne risque pas d'aller en s'arrangeant. En effet, une nouvelle information concernant la collection a été dévoilée, et elle va sûrement en fâcher certains.

Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 dans la tourmente

Les craintes des joueurs se font davantage entendre alors que nous approchons de la date butoir. Eh oui, la compilation arrive le 24 octobre prochain, soit dans quatre jours. Ce premier best-of a essuyé de nombreuses polémiques, et une toute nouvelle vient de se rajouter à la liste. Pourtant, de prime abord, on croit avoir affaire à quelque chose de positif. Pour cause, un youtubeur ayant eu une copie du jeu à l'avance l'a diffusé lors d'un stream. Il y a révélé l'existence d'une nouvelle fonctionnalité : le fait de pouvoir mettre en pause les cinématiques. Seulement voilà, ça ne marche pas comme prévu.

En général, lorsqu'on met pause, il n'y a pas de délai entre le moment où on appuie et le moment où le jeu s'arrête pour nous afficher le menu. Mais Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 n'est pas comme les autres. Par conséquent, lorsque vous appuyez sur le bouton pause, il faut compter dix secondes avant qu'elle ne se déclenche. Cela a choqué pas mal de joueurs, à juste titre. Néanmoins, il s'agit d'un problème si étrange qu'il est difficile de croire qu'il sera présent le jour J. Quelques personnes soulèvent la possibilité d'un bug qui n'a tout simplement pas été remarqué par Konami. Maintenant que le doigt a été mis dessus, un correctif sera sûrement ajouté en conséquence.

Un portage qui ne rassure pas

Le portage de la compilation Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 est l'un des éléments qui a été le plus sujet à la controverse. Konami a notamment confirmé que Metal Gear Solid 2 & 3 allaient proposer du 1080p à 30fps sur Nintendo Switch, si elle est reliée à la TV (720p en mode portable). Pour les autres versions, c'est-à-dire PC, PS4, PS5 et Xbox Series, il ne faut pas s'attendre à mieux. Nous aurons du 1080 à 60fps, sans upscale 4K, en sachant que le framerate ne sera pas stable. Néanmoins, cela ne concerne pas MGS 1 qui lui sera toujours en... 30fps. Pour les fans, la pilule a du mal à passer.

À titre de comparaison, MGS 2 Sons of Liberty & MGS 3 Snake Eater bénéficiaient du 60fps sur PS3 et Xbox 360 dans les autres compilations HD. Les technologies ne sont plus les mêmes et pourtant, nous avons des performances techniques qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut espérer. Les retours de la communauté sont donc attendus de pied ferme, en espérant que nous n'ayons pas affaire à un portage trop paresseux.