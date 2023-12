La compilation Metal Gear Solid : Master Collection Vol.1 a eu un lancement plutôt... mouvementé. Même si Konami a réussi à rectifier le tir, au départ, les performances techniques étaient loin d'être convaincantes. Si ça va mieux depuis, le studio ne va pas en rester là. Il compte bien continuer à prendre soin de ses jeux, et par conséquent, une nouvelle mise à jour a été déployée. Seulement voilà, elle n'est pas pour tout le monde. Du moins, pas encore.

Une nouvelle mise à jour pour la compilation Metal Gear Solid

En effet, ce patch 1.4.0 est uniquement à destination de la version Steam de la compilation. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas sur les autres supports. Ces derniers devront juste attendre le mois de janvier 2024 avant de pouvoir en profiter. C'est dommage, mais l'attente ne sera pas de longue durée. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on a de beau au menu de cette update ? Eh bien, pas que des correctifs, même s'ils font plaisir à voir. Pour cause, on relève l'ajout de quelques nouveautés bienvenues.

Bon, n'espérez pas non plus des choses renversantes. C'est avant tout des fonctionnalités supplémentaires qui vont se retrouver dans les options du jeu. On pense notamment à des paramètres audio en plus ou des réglages plus poussés pour votre écran. Pour le moment, tout ça concerne uniquement la version Steam, donc PC. De toute évidence, la PS4, PS5, Xbox Series X|S et la Nintendo Switch disposeront aussi de ces nouveautés. Il y a matière à se réjouir, car c'est tout de même une mise à jour plutôt conséquente.

Notes de patch de la version 1.4.0

Voici une partie de la liste des ajouts de cette mise à jour 1.4.0. On n'a pas tout mis, car il y a encore des correctifs qui sont en cours de préparation. De plus, d'un jeu à l'autre, certaines nouveautés se répètent. En tout cas, comme vous allez pouvoir le constater, il y a pas mal de changements à relever, ce qui devrait faire du bien au jeu. Pour les détenteurs des autres versions de cette Metal Gear Solid Collection, il va falloir prendre votre mal en patience.

Ajout de nouvelles fonctionnalités de réglage de l’écran.

Ajout des fonctionnalités suivantes : Lissage, peut être activé ou désactivé. Lisse l’image lorsqu’il est activé, génère une image nette lorsqu’il est désactivé.



Paramètre de l'écran de jeu Peut être réglé sur « Standard », « Pixel Perfect » ou « 16:9 ». La version Steam du jeu comporte également une fonction « plein écran ». Peut être réglé sur un total de quatre paramètres : « Standard », « Pixel Perfect », « 16:9 » ou « Plein écran ». Le wallpaper, la zone d’affichage et les fonctionnalités de filtre d’écran sont également disponibles lorsque vous utilisez les fonctions « Standard » ou « Pixel Perfect ». Le format affiché peut différer en fonction des paramètres ou des caractéristiques de votre machine ou de votre configuration.



Filtre pour l'écran Peut être activé ou désactivé. Applique un filtre qui affiche les lignes d’acquisition comme celles d’un téléviseur CRT lorsqu’il est allumé.



Ajout d’une fonctionnalité pour les paramètres audio Les paramètres du volume du jeu et de celui du menu principal peuvent être modifiés avant de jouer. Seul le volume du jeu peut être modifié pendant une partie.



Ajout d’une fonctionnalité de personnalisation de la vitesse de réponse de la manette (Steam).

Changements pour Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty Master Collection

Ajout d’une fonctionnalité pour les paramètres audio

Un mode Fenêtre a été ajouté pour la version Steam

Correction pour que le jeu donne la priorité aux touches définis par l’utilisateur (Steam).

Correction d’un problème où le pointeur laser ne s’affichait pas lors de cinématiques spécifiques (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Steam).

Résolution d’autres problèmes mineurs.

Correction d’un problème où les poux de mer ne s’affichaient pas correctement pendant certaines cinématiques.

Changements pour MGS 3 : Snake Eater Master Collection

Ajout d’une fonctionnalité pour les paramètres audio

Un mode Fenêtre a été ajouté pour la version Steam

Changements pour le contenu bonus