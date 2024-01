Est-ce que vous avez fait partie des personnes qui ont vécu le lancement de la compilation Metal Gear Solid : Master Collection Vol.1 ? Si c'est le cas, on ne vous apprend rien en rappelant qu'il fut plutôt chaotique. Les performances techniques n'étaient pas à la hauteur des attentes, et Konami a dû rectifier le tir à coups de nombreuses mises à jour. Une nouvelle update vient justement d'être déployée, mais elle est un peu particulière.

La compilation Metal Gear Solid déploie un nouveau patch

Si ce patch 1.4.0 est spécial, c'est parce qu'il est déjà sorti sur PC en décembre 2023. Le problème, c'est que les autres plateformes devaient prendre leur mal en patience. Mais ça y est, aujourd'hui, cette mise à jour est disponible sur PS4, PS5, Xbox Series X|S et la Nintendo Switch. On va donc procéder à une piqûre de rappel pour celles et ceux qui étaient passés à côté des changements apportés ici. Après, il ne faut pas s'attendre à une compilation Metal Gear Solid transformée de fond en comble.

La plupart des ajouts qu'on relève sont en fait des fonctionnalités supplémentaires qui vont se retrouver dans les options du jeu. En exemple tout simple, vous avez des paramètres audio en plus ou des réglages plus poussés pour votre écran. Loin de nous l'idée de dire que ça ne sert pas à grand-chose, bien au contraire. On ne dit jamais non à de telles retouches, et vous allez voir, il y en a un bon paquet. Elles concernent bien sûr tous les jeux de la compilation Metal Gear Solid. Personne n'a été laissé pour compte.

Notes de patch de la version 1.4.0

Ci-dessous, vous allez pouvoir retrouver une partie de la liste des ajouts de cette mise à jour 1.4.0. Tout n'est pas forcément dedans, car d'un jeu à l'autre, les nouveautés ont tendance à se répéter. Encore une fois, il n'y a rien de renversant, mais ces nombreux correctifs vont sans nul doute faire du bien à cette Metal Gear Solid Collection.

Ajout de nouvelles fonctionnalités de réglage de l’écran.

Ajout des fonctionnalités suivantes : Lissage, peut être activé ou désactivé. Lisse l’image lorsqu’il est activé, génère une image nette lorsqu’il est désactivé.

Paramètre de l'écran de jeu Peut être réglé sur « Standard », « Pixel Perfect » ou « 16:9 ». La version Steam du jeu comporte également une fonction « plein écran ». Peut être réglé sur un total de quatre paramètres : « Standard », « Pixel Perfect », « 16:9 » ou « Plein écran ». Le wallpaper, la zone d’affichage et les fonctionnalités de filtre d’écran sont également disponibles lorsque vous utilisez les fonctions « Standard » ou « Pixel Perfect ». Le format affiché peut différer en fonction des paramètres ou des caractéristiques de votre machine ou de votre configuration.

Filtre pour l'écran Peut être activé ou désactivé. Applique un filtre qui affiche les lignes d’acquisition comme celles d’un téléviseur CRT lorsqu’il est allumé.

Ajout d’une fonctionnalité pour les paramètres audio Les paramètres du volume du jeu et de celui du menu principal peuvent être modifiés avant de jouer. Seul le volume du jeu peut être modifié pendant une partie.

Ajout d’une fonctionnalité de personnalisation de la vitesse de réponse de la manette (Steam).

Changements pour Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty Master Collection

Ajout d’une fonctionnalité pour les paramètres audio

Un mode Fenêtre a été ajouté pour la version Steam

Correction pour que le jeu donne la priorité aux touches définis par l’utilisateur (Steam).

Correction d’un problème où le pointeur laser ne s’affichait pas lors de cinématiques spécifiques (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Steam).

Résolution d’autres problèmes mineurs.

Correction d’un problème où les poux de mer ne s’affichaient pas correctement pendant certaines cinématiques.

Changements pour MGS 3 : Snake Eater Master Collection

Ajout d’une fonctionnalité pour les paramètres audio

Un mode Fenêtre a été ajouté pour la version Steam

Changements pour le contenu bonus