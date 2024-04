Metal Gear Solid Collection continue, tel un serpent, doucement mais sûrement de se mettre à jour. Une version 1.5.1 a ainsi été déployée sur PC et arrivera bientôt sur d'autres plateformes.

Cette nouvelle mise à jour de Metal Gear Solid Collection cible spécifiquement les versions PC des deuxième et troisième opus. Elle sera appliquée plus tard à d'autres versions bien ciblées des jeux cités et apporte quelques mineurs correctifs.

Metal Gear Solid Collection continue de se mettre à jour

Après l'arrivée de l'autrement plus importante mise à jour 1.5.0, Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 continue d'être peaufinée par Konami. Celle-ci venait apporter des options supplémentaires principalement sur PC et différentes corrections de bugs en fonction des plateformes. L'application de patchs sur cette collection est en effet opérée à chaque fois au cas par cas. Malheureusement, l'impossibilité de faire des mouvements fluides à 360 degrés sur le premier opus n'a visiblement toujours pas été corrigée.

Et cela ne va pas changer avec cette nouvelle version 1.5.1 de la Master Collection Vol.1. Très modeste, celle-ci cible pour l'instant les deuxième et troisième volets sur Steam. Il est principalement question de la correction d'une erreur au niveau de la vibration de certaines manettes, ainsi que d'autres correctifs mineurs. Cette mise à jour sera ensuite appliquée ailleurs, une fois encore au cas par cas.

La version PS5 du deuxième opus en bénéficiera. Le même sort sera réservé aux version PS4 et Xbox Series du troisième opus. Rien de fondamentalement transcendant sous le soleil, en somme. Espérons que les choses se dérouleront mieux pour Metal Gear Solid 3 Remake. Vous trouverez le patch notes de cette version 1.5.1 en français ci-dessous.

Détails des correctifs de la Ver.1.5.1

Les changements principaux apportés par la mise à jour sont les suivants.

Correction d’une erreur à cause de laquelle la fonction de vibration de certaines manettes ne fonctionnait pas.

Correctifs de bugs et ajustements mineurs.

Ce sera tout pour le moment. Snake, fin de transmission.