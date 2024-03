La compilation Metal Gear Solid : Master Collection Vol.1 a eu son lot de défauts lors du lancement, c'est un fait. Elle n'était pas parfaite, et il y avait de nombreux problèmes à corriger. En particulier au niveau des performances techniques. Maintenant, la Collection est remise sur pied par Konami doucement, mais sûrement. Et ça passe par des mises à jour conséquentes, comme celle qui vient de débarquer sur Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Dans le lot des changements, on retrouve un ajout qui se faisait désirer par un bon paquet de joueurs.

La compilation Metal Gear Solid déploie une nouvelle mise à jour sur Xbox Series et Nintendo Switch

La mise à jour 1.5.0 est donc arrivé sur les consoles de Microsoft et Nintendo. Vous l'avez sûrement compris, mais elle a déjà été déployée sur les autres supports il y a environ une semaine. Un petit décalage, ça se produit de temps en temps, et ce n'est rien de bien grave. Mais c'est tout de même important de passer en revue les nouveautés proposées par ce patch, ne serait-ce que pour les retardataires. Et ça commence par une fonctionnalité qui va sûrement changer la vie de certaines personnes sur PC : un menu pause pour Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty.

Alors oui, ça peut paraître surprenant de le voir seulement arriver avec la 1.5.0. Mais vous savez ce qu'on dit, mieux vaut tard que jamais. Il permet donc de redémarrer le jeu, de retourner au menu principal, ou d'ajuster l'audio et les paramètres pour l'écran. C'est clairement nécessaire pour garantir une expérience de jeu optimale. De son côté, Metal Gear Solid 3 : Snake Eater a eu droit à des options supplémentaires sur PC, qui permettent également d'ajuster différents paramètres, à l'instar de la sensibilité de la souris.

Pour le reste, on a affaire au coup classique des retouches diverses et variées, des ajustements, des correctifs pour les bugs remontés par les joueurs, bref, rien de bien étonnant. On peut quand même noter la disparition d'un bug qui empêchait quelques cinématiques de ne pas jouer correctement, ou un autre qui impactait les contrôles analogiques du personnage. Par contre, pour les ajouts comme les conversations Codec/radio correctement véhiculées sur Switch, il faudra patienter encore un peu. C'est dans les tuyaux, sans plus de précision.