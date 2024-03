C'est en tout cas ce que l'on peut retirer de la dernière vidéo « Production Hotline » sur la chaîne YouTube de Konami. La Metal Gear Solid Collection devrait ainsi bientôt recevoir un patch dont elle aurait bien besoin. Il est notamment question d'une importante amélioration sur le plan visuel, entre autres ajouts.

Metal Gear Solid Collection va enfin mettre à jour son Codec

Comprenant les trois premiers opus iconiques de la franchise imaginée par Hideo Kojima et les deux jeux rétro d'origine, la Metal Gear Solid Collection est un sympathique moyen de (re)découvrir la légendaire licence. Tout n'est cependant pas rose la concernant. Elle fait en effet les frais de nombreux bugs. De plus, la partie visuelle des jeux sortis à l'origine sur PS1 et PS2 commence vraiment à dater. Qui plus est, Konami n'avait visiblement pas apporté le plus grand soin à l'affichage des jeux dans les résolutions de notre époque comme la 4K.

Sortie en octobre 2023 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch, celle-ci va enfin recevoir une mise à jour en ce sens. Noriaki Okamura, producteur de la série, a en tout cas indiqué qu'une mission d'infiltration vise à enquêter sur une « méthode d'upscaling inadéquate ». L'équipe plancherait ainsi sur l'introduction d'une 4K native pour tous les jeux de la collection. L'homme a précisé que cela arrivera gratuitement (encore heureux ?).

D'autres correctifs longtemps demandés au programme

Ce n'est pas la seule bonne nouvelle attendue depuis longtemps pour Metal Gear Solid Collection. À commencer par des options de configuration des contrôles. Les PCistes seront également ravis d'apprendre qu'un soin particulier sera enfin apporté aux contrôles clavier/souris. Enfin, la Nintendo Switch pourra jouir de conversations Codec/radio correctement véhiculées. Malheureusement, on ne sait pas encore exactement quand ces ajouts très attendus seront déployés. Tenez donc votre Codec à portée de main, au cas où...

Pour celles et ceux attendant Metal Gear Solid 3 Remake, la vidéo Production Hotline ci-dessous avait une petite nouveau à présenter. Nous avons en effet eu un rapide aperçu de l'écran titre. Noriaki Okamura en a également profité pour indiquer que des plans pour d'autres Remakes sont dans les cartons. Leur sortie dépendra toutefois du succès de Delta à venir plus tard dans l'année sur PC, PS5 et Xbox Series. Le sort de Metal Gear Solid repose donc entre les mains boueuses de Big Boss.