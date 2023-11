Après des nouveautés limitées au public PC, Konami délivre un patch 1.3.0 pour gommer un certain nombre de soucis, mais pas tous. On a cependant une liste des améliorations à attendre.

Si vous n'avez plus de PS Vita ou d'anciennes consoles de salon, la Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 est par défaut le meilleur moyen de re(découvrir) les pépites d'Hideo Kojima. Pour autant, cette version qui est plus facilement accessible comporte un certain nombre de bugs anciens... mais aussi nouveaux. Mais surprise, certains jeux vont être un peu plus stables à partir de maintenant.

La nouvelle Metal Gear Solid Collection reçoit des correctifs

Pour palier à certaines absences, la communauté PC s'est retroussée les manches pour développer des mods spécialement pour Metal Gear Solid Collection Master Volume 1. Des fichiers à récupérer sur Nexusmods et à installer pour pouvoir jouer en 4K, avec un écran ultra large, augmenter la taille des textures etc. Mais pour les bugs, c'est plutôt la mission de Konami qui dégaine aujourd'hui une première série d'améliorations.

Notes de patch 1.3.0 pour MGS Master Collection Vol.1

Peu importe votre plateforme de jeu, la mise à jour 1.3.0 pour Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 est disponible partout. En revanche, certaines modifications sont bien spécifiques à la PS4, Nintendo Switch, au PC ou encore aux Xbox Series X|S, et à certains jeux. À noter que des correctifs de stabilité ont aussi été apportés aux bonus numériques, ainsi qu'à Metal Gear 1 & 2.

Metal Gear Solid

Amélioration de la sauvegarde (Steam)

Mise à jour du manuel en ligne (Steam)

Correction d'autres problèmes mineurs (toutes plateformes)

Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty

Correction d'un problème qui débouche sur une erreur « Fichiers endommagés » lors du chargement des données de sauvegarde (Steam)

Résolution d'un bug entraînant des chutes de framerate lors des cinématiques (Nintendo Switch)

Correction d'un problème provoquant l'arrêt de la lecture des cinématiques (Xbox Series X|S)

Résolution d'un souci où la cinématique d'ouverture était en anglais, même avec la version japonaise du jeu (Xbox Series X|S, Steam)

Mise à jour du manuel en ligne (Steam)

Corrections d'autres problèmes mineurs (toutes les plateformes)

Metal Gear Solid 3 Snake Eater

Correction d'un bug pour lequel certaines touches étaient affectées à différentes actions (toutes les plateformes)

Résolution d'un problème de synchronisation audio au cours des cinématiques (toutes les plateformes)

Élimination du glitch provoquant du scintillement durant les cinématiques (Nintendo Switch)

Correction d'un dysfonctionnement pour lequel maintenir certains boutons pouvait entraîner des erreurs (PS4)

Mise à jour du manuel en ligne (Steam)

Correction de soucis mineurs (toutes les plateformes)

Les futures améliorations des prochaines mises à jour

Voilà pour les améliorations de la mise à jour 1.3.0, mais l'éditeur annonce également être en train de chercher des solutions pour des bugs qui ne datent pas d'hier, comme l'absence du pointeur laser sur l'arme de Snake dans Metal Gear Solid 2.