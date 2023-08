Parmi les grosses sorties à venir cette année, il reste la Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, dont la venue est prévue pour le 24 octobre 2023. Cette compilation débarquera sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Toutefois, il y a eu du nouveau sur ce front et certains fans vont sûrement être aux anges. Konami vient de faire une annonce qui va faire des heureux.

Metal Gear s'infiltre sur une nouvelle version

Eh oui, quid des joueurs et joueuses PlayStation 4 ? Il y a environ un mois, le site de l'ESRB, l'organisme de classification américain, notait que cette compilation allait également arriver sur PS4. Même s'il n'y avait quasiment plus aucun doute quant à sa venue sur la machine de 2013, il était nécessaire d'avoir la confirmation de Konami avant de se réjouir. Et justement, c'est ce que le studio a fait, non sans apporter quelques précisions. Déjà, il ne faut pas compter - pour l'instant - sur une version physique, mais ce n'est pas tout. Sa date de sortie n'a pas encore été déterminée. Y aura-t-il un gros décalage par rapport au 24 octobre ? Affaire à suivre.

Pour rappel, la Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 propose le lot suivant pour la somme de 59,99€ :

MGS 1 à 3

Metal Gear 1 et Metal Gear 2: Solid Snake

Snake's Revenge

Les missions VR

Les bandes dessinées interactive Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel et MGS 2: Digital Graphic Novel. L'adaptation virtuelle des comics de Kris Oprisko et Ashley Wood

Une bande-son avec des musiques réorchestrées à l'image des morceaux « Snake Eater » et « The Best is Yet to Come »

Des livres numériques (scénarios/ master book)

Un contenu plutôt généreux qui permettra aux néophytes de découvrir l'univers d'une des franchises les plus cultes de l'histoire du jeu vidéo. Néanmoins, des doutes subsistent quant aux performances des jeux sur les consoles next gen.

Une version PS4 de Metal Gear en 30fps ?

Ces inquiétudes ont vu le jour après la déclaration de NintendoLife expliquant que les jeux de la compilation ne tourneront pas en 60fps sur la Switch, mais plutôt en 720p 30fps. La PS5 et Xbox Series subiront-elles le même sort ? Cela paraît peu probable, mais qu'en est-il de la PS4 ? Cette dernière est bien plus susceptible d'avoir droit à un traitement similaire. Rappelons-le, Konami souhaite « un framerate identique aux versions HD d'origine » pour une résolution de 720p. Si le travail sur l'optimisation n'est pas fait correctement, la PS4 devra se contenter de 30fps.