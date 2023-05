Metal Gear Solid revient d’entre les morts avec dans son sillage des remasters et des remakes. Une grosse compilation est d’ailleurs prévue et débarque avec une bonne et une mauvaise nouvelle.

Depuis de très longs mois, la licence Metal Gear Solid, initialement créée par Hideo Kojima, fait énormément parler d’elle. Finalement, c’est le dernier PlayStation Showcase qui validera tous les bruits de couloirs avec la révélation de deux gros projets autour de la franchise. Le remake très attendu de Metal Gear Solid 3, ici renommé Delta, et la sortie d’une compilation XXL embarquant plusieurs jeux classiques remasterisés.

Deux nouveaux jeu dans la collection Metal Gear Solid...

Lors de l’annonce, ce sont les trois premiers MGS qui ont été annoncés dans cette collection à venir pour l’automne 2023. Comme nous l’avions souligné au moment de l’annonce, le site officiel indiquait que d'autres jeux faisaient partie de la compilation. Et c’est bien le cas, mais si l’on misait alors sur MGS 4, 5 ou encore l’opus PSP, il s’avère que non.

Repérés sur le PlayStation Store, les deux autres jeux de cette Master Collection sont en réalité Metal Gear et Metal Gear 2, les ancêtres de la franchise sortis respectivement en 1987 et 1990. Huit ans avant Metal Gear Solid sur PS1 donc.

Via le PlayStation Store

... mais la suite dans une MGS Master Collection Volume 2 ?

Alors oui, c’est une bonne nouvelle pour les fans et les curieux qui pourront alors découvrir le point de départ d’une des licences les plus appréciées du jeu vidéo avec cette Metal Gear Solid : Master Collection Vol.1. Seulement voilà, cela veut également dire que d’autres jeux manqueront à l’appel et feront certainement l’objet d’une Master Collection Vol.2 vendue plein tarif. On pense ici à Metal Gear Solid 4, 5, le spin-off Ground Zero et l’épisode PSP, MGS : Peace Walker.

Il est certain que Konami les réserve pour une nouvelle compilation, qui devrait alors emboîter le pas de la première à quelques mois d'intervalle. Chose qui ne va absolument pas plaire aux joueurs, d’autant que la plupart ont déjà une dent contre l’éditeur après ce qu’il s’est passé avec Hideo Kojima.

En tout cas, c’est ce que nous laisse à penser tout ceci, reste à voir comment Konami a réellement prévu de faire les choses.