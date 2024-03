Après le naufrage Survive, et quelques mois au frigo, Konami a ressorti la légendaire licence d'Hideo Kojima avec une nouvelle compilation qui regroupe les trois premiers MGS, les deux MG et différents bonus. Le lancement de Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 a eu lieu en 2023, mais l'éditeur vient de lancer une série de vidéos autour de la saga avec l'objectif principal de la remettre sur le devant de la scène, et de la faire connaître aux nouveaux venus. Quitte à continuer de faire table rase du passé en éloignant son géniteur.

Quand Metal Gear Solid cache Hideo Kojima

Il y a quelques semaines, Konami a annoncé la publication de vidéos « Metal Gear Solid Legacy Series ». Des capsules commentées par David Hayter qui ont pour but de revenir sur la mythique franchise. Le premier épisode, disponible plus bas, dresse un résumé qui vulgarise très nettement les jeux que contient la MGS Master Collection Volume 1 pour en retenir majoritairement les éléments les plus « futiles ». Mais il y a un élément qui n'a pas échappé à toutes celles et ceux qui l'ont visionnée, c'est l'absence d'Hideo Kojima.

Le papa de Metal Gear Solid est volontairement ghosté, et l'on assiste à un jeu d'équilibriste où il ne faut surtout pas prononcer le nom de Voldemort Kojima-san. Seuls « les développeurs » sont mentionnés durant cette vidéo de six minutes. Alors évidemment, on voyait mal l'éditeur citer 40 fois le créateur. Mais l'ignorer totalement n'est pas passé inaperçu auprès des fans. « C'est incroyable de voir comment ils ont réussi à parler de l'histoire derrière les jeux, sans mentionner un certain nom »; « Marrant de voir comment ils étouffent le nom de Kojima » peut-on lire en commentaire de la vidéo YouTube. Un exercice en effet périlleux, mais auquel la société japonaise est habituée. Hideo Kojima figure toujours aux crédits des jeux disponibles dans Metal Gear Solid Master Collection Vol.1. Mais est-ce que ce sera encore le cas pour Metal Gear Solid 3 Remake ?

Aussi, si vous regardez cette capsule et que vous n'avez jamais fait les Metal Gear Solid, attention ! Il y a deux gros vilains spoilers sur des mécaniques de jeu MGS 1. Deux choses qui doivent être absolument découvertes par les joueuses et les joueurs, et non à travers une vidéo promotionnelle.