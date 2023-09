Même s'il ne s'agit dans le fond que d'un portage, Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 soulève des questions et des inquiétudes. Les jeux seront-ils altérés d'une manière ou d'une autre ? Il est trop tôt pour le dire vu le peu d'infos, mais l'éditeur vient d'éclaircir un point essentiel.

Une solution pour cette scène culte de Metal Gear Solid

À ce jour, MGS 1 demeure l'opus favori des joueurs et de ce fait, c'est une pièce maitresse de Metal Gear Solid Solid Collection: Master Collection Volume 1. Les joueurs de l'époque se rappellent avec émotion de ces cinématiques impressionnantes, de ces personnages iconiques et de ces scènes toutes plus cultes les unes que les autres. Mais il y a une séquence légendaire de cet épisode qui restera à jamais gravée dans les mémoires. Le combat contre Psycho Mantis. C'est vieux de 24 ans, mais attention, gros spoiler si vous n'avez pas fait Metal Gear Solid.

À travers ce combat emblématique de la franchise, Hideo Kojima brise le quatrième mur de façon étonnante à plusieurs reprises. Comme ce moment où Mantis fait des commentaires sur vos préférences vidéoludiques en fouillant la carte mémoire de la PlayStation. Le discours s'adapte en fonction des jeux Konami joués. Mais comment conserver cet aspect sur des supports récents qui n'ont plus de cartes mémoires depuis très longtemps ?

Konami a trouvé une solution : laisser les joueurs créer une carte mémoire virtuelle avec une sélection de jeux de l'éditeur. Dans le lot, on retrouvera le shoot'em up Gradius ou encore deux titres de Kojima-san, Policenauts et Snatcher. Il suffira de piocher dans la liste et de les intégrer à la carte mémoire virtuelle pour que Psycho Mantis puissent lire dans vos pensées. Une scène culte de Metal Gear Solid est donc préservée.

Crédits : Konami.

Tout le monde y aura le droit

Le combat contre Psycho Mantis ne sera pas altéré et ce sera valable pour toutes les régions du globe, mais il y aura des différences. « Ce sera aussi valable pour la version américaine et européenne de la Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1. La version américaine permettra de créer des sauvegardes virtuelles pour Castlevania, Vandal Hearts, Other Life : Other Dreams et Suikoden. Tandis qu'avec l'édition européenne, il sera possible de réaliser des sauvegardes pour Silent Hill » (via HEITAIs). Une excellente nouvelle, contrairement à la partie technique de cette compilation.

Sur le portail web de Metal Gear Solid: Master Collection Collection Volume 1, Konami a confirmé que les résolutions et les framaretes des trois MGS. Et c'est une grosse déception pour certains puisqu'il n'y aura pas de 4K, et que le 60fps ne sera pas disponible sur toutes les plateformes. Pire, l'éditeur a prévenu que le taux d'images par seconde sera par moments instable. « Il s'agit de la fréquence d'images variables la plus élevée possible (ndlr : 60fps). Certains facteurs comme une grande quantité d'effets dans le jeu ou durant les cinématiques peuvent entraîner une baisse ».

Pour vous donner une idée, voici les informations techniques des jeux.

Résolutions et framerates de Metal Gear Solid dans la Master Collection

PS5 / PS4 : 1080p à 30fps

Xbox Series : 1080p à 30fps

Nintendo Switch (portable) : 720p à 30fps

Nintendo (mode TV docké) : 1080p à 30fps

PC : 1080p à 30fps

Résolutions et framerates de MGS 2 & 3 dans la Master Collection