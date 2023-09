Les sorties jeux vidéo de septembre 2023 se succèdent et dès aujourd'hui, les joueurs vont pouvoir réaliser des braquages virtuels dans PayDay 3. À condition évidemment que le jeu ne plante pas autant que lors de l'accès anticipé, ce qui n'est pas sûr du tout... D'autres jeux comme Cyberpunk 2077: Phantom Liberty et EA Sports FC 24 sont attendus très bientôt, et après, on va rentrer dans le dur avec le mois d'octobre. Au milieu des productions inédites (Marvel's Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage...), une saga absolument culte va faire son grand retour : MGS. Une partie des jeux d'Hideo Kojima vont recevoir un nouveau portage via Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1. Si vous n'avez pas de consoles de génération actuelle pour y jouer, inutile de paniquer.

Metal Gear Solid Master Collection dispo partout en même temps ?

Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 sera disponible le 24 octobre 2023 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC. Une compilation qui renfermera les trois premiers MGS en version HD, les deux Metal Gear MSX, Snake's Revenge, les missions VR et d'autres bonus. Lors de l'annonce, Konami avait complètement écarté la PlayStation 4. Une décision étonnante étant donné le parc installé de consoles et le nombre de clients potentiels.

Quelques mois plus tard, l'éditeur japonais apportait une excellente nouvelle : il y aura bien une version PS4 de Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1. Et c'est la surprise du jour, elle sortira également le 24 octobre 2024. En revanche, si vous êtes collectionneurs, c'est la douche froide. Aucune édition physique PS4 n'est prévue. Si vous désirez ajouter cette pièce à votre petit musée, il faut obligatoirement vous tourner vers les boîtes PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.

Un point technique sur les jeux

Lors de la parution des previews de Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, il y a eu un énorme malentendu sur le framerate et la résolution des titres de la compilation. Konami a donc pris la parole pour éclaircir tout cela et voici un rappel.

Metal Gear Solid

PS5 / PS4 : 1080p à 30fps

Xbox Series : 1080p à 30fps

Nintendo Switch (portable) : 720p à 30fps

Nintendo (mode TV docké) : 1080p à 30fps

PC : 1080p à 30fps

MGS2 & 3

PS5 / PS4 : 1080p à 60fps

Xbox Series : 1080p à 60fps

Nintendo Switch (portable) : 720p à 30fps

Nintendo (mode TV docké) : 1080p à 30fps

PC : 1080p à 60fps

Les framerates et résolutions indiquées sont valables pour Metal Gear Solid 1, MGS 2 Sons of Liberty et MGS 3 Snake Eater. Toutefois, attention, le taux d'images par seconde n'est pas bloqué. De ce fait, l'éditeur prévient que des chutes pourront survenir. « Il s'agit de la fréquence d'images variables la plus élevée possible (ndlr : 60fps). Certains facteurs comme une grande quantité d'effets dans le jeu ou durant les cinématiques peuvent entraîner une baisse ».