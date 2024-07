Un nouveau jeu prometteur, Black Slate, vient d'être annoncé par Motion Blur, un studio indépendant basé en Turquie. Présenté comme un jeu d'action-aventure d'infiltration de nouvelle génération, Black Slate suscite déjà beaucoup d'intérêt dans la communauté des gamers. Selon les premières informations, ce titre combine les mécaniques d'infiltration à la troisième personne de Metal Gear Solid 5 avec les mécaniques de portails de Portal. Tout un programme.

Une touche de Metal Gear Solid

Dans Black Slate, les joueurs incarneront un ancien militaire qui se lance dans une mission périlleuse pour sauver un scientifique captif et découvrir la vérité derrière un événement cataclysmique. Cette mission, confiée par un groupe énigmatique connu sous le nom de "Les Architectes", est entourée de mystère. Et promet de révéler bien plus que ce que l'on peut imaginer.

Lors d'une interview avec IGN, les développeurs de Motion Blur ont expliqué que leur amour pour la série Metal Gear Solid a fortement influencé la création de Black Slate. "Pendant les deux ans et demi de travail sur notre document de conception de jeu de près de 500 pages, nous avons constamment admiré des jeux comme The Last of Us, Metal Gear Solid, Uncharted et bien d'autres qui repoussent les limites du développement et des mécaniques de jeu", ont-ils déclaré.

L'équipe de Motion Blur, bien que petite, est déterminée à offrir une qualité de développement exceptionnelle. Et des mécaniques de jeu engageantes. Leur objectif est de combiner une narration riche et profonde avec un gameplay captivant. Promettant une expérience de jeu mémorable. Reste à voir si ça sera évidemment le cas. Ils aspirent à se surpasser et à fournir aux joueurs la meilleure expérience possible. Développé sur l'Unreal Engine 5, Black Slate promet des graphismes et des performances de haute qualité. Pour le moment, le jeu est en développement pour PC, mais aucune date de sortie n'a encore été annoncée.

Source : IGN