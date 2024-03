C'est en tout cas ce qu'on peut retirer d'une déclaration de Noriaki Okamura, producteur de la série. Tous les efforts de Konami sont maintenant concentrés sur Metal Gear Solid 3 Remake. Après cela, un autre jeu de la série sera bien dans les cartons. Qu'il s'agisse d'un autre remake ou de Metal Gear Solid 6, cela dépendra apparemment des joueurs.

Metal Gear Solid 6 dans les cartons ?

Depuis la sortie de The Phantom Pain en 2015, Konami a eu du mal à renouer avec la licence Metal Gear Solid. La séparation du studio avec Hideo Kojima pas vraiment en bons termes n'a pas aidé les choses. La sortie du spin-off catastrophique Survive n'a fait qu'enfoncer le clou. Mais la série semble reprendre des couleurs avec l'arrivée prochaine de Metal Gear Solid 3 Remake. Outre l'utilisation de l'Unreal Engine 5, le titre semble vouloir respecter la légendaire œuvre originale. Konami place en tout cas tous ses Kerotans là-dessus. Pour la suite de la licence, le mystère reste encore entier.

D'après son producteur Noriaki Okamura, cela dépendra entièrement des retours des joueurs. « Tout d'abord, nous allons faire Delta proprement. Ensuite, nous allons rassembler les retours des utilisateurs selon s'ils veulent un autre Remake ou un nouveau jeu (comprenez Metal Gear Solid 6) ». Tout cela dépendra bien sûr également du succès du prochain Remake à venir. Si les ventes ne sont pas au rendez-vous, d'autres productions estampillées Metal Gear Solid pourraient ne jamais sortir du carton.

Tous les espoirs des fans reposent-ils sur le succès de Metal Gear Solid 3 Remake ? © Konami

Prise de risque musclée ou approche prudente ?

Konami semble ceci dit bien avoir des plans autour de sa licence phare, mais ceux-ci ne sont apparemment pas gravés dans le marbre. Après la débâcle absolue qu'a été Survive, une approche prudence semble être indiquée pour la série de jeux d'infiltration. Le studio japonais semble donc plutôt voir y aller pas à pas plutôt que de disperser. Une stratégie somme toute louable. Mais s'il s'agit de développer un éventuel Metal Gear Solid 6, une certaine prise de risque devra être prise. Même si les joueurs le demandent à cor et à cri, la production d'un Remake s'avère de nos jours plus sûre et moins gourmande en temps et en ressources.

Une prise de risque avait malgré tout été prise sur The Phantom Pain. La proposition d'un jeu d'infiltration en monde ouvert avait de plus été plutôt bien reçue. Que ce succès soit lié aux dernières influences d'Hideo Kojima ou non, rien n'est moins sûr. Quoi qu'il en soit, la franchise culte de Konami semble bel et bien de retour, pour le plus grand plaisir des fans. Ce quand bien même son avenir n'est pas encore bien clair dans l'esprit de ses producteurs.