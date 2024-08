Konami cherche à relancer la saga culte et marche pour l'instant sur des œufs. Après Survive, l'éditeur japonais a joué la sécurité avec Metal Gear Solid Master Collection Vol.1. Une nouvelle édition de la compilation contenant Metal Gear & 2 ainsi que MGS 1 à 3 (et des bonus) sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC. Un jeu très demandé par les fans pourrait-il enfin être de retour avec une collection inédite ? Une déclaration récente sème plus que jamais le doute. Cette fois, c'est peut-être la bonne...

Ce jeu Metal Gear Solid enfin sur les consoles actuelles et PC ?

Le prochain projet MGS officiellement en développement chez Konami, c'est Metal Gear Solid Delta. Le remake du légendaire Snake Eater. Mais depuis l'année dernière, il y a des signes et des bruits de couloir qui montreraient que l'éditeur n'en a pas fini de réhabiliter les autres jeux. Grâce à la magie du dataming, un utilisateur a pu découvrir des références à Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Peace Walker et à MGS V: The Phantom Pain. Avant cela, Konami avait déjà laissé entendre que ces jeux pourraient faire leur retour au sein d'une collection volume 2.

Par la suite, c'est David Hayter, le doubleur historique de Snake, qui a semé le doute. Il a déclaré avoir eu « une réunion plutôt intéressante l'autre jour » sur son compte X, en publiant une photo à côté d'Old Snake, le personnage de MGS4. Certains y ont vu un teasing pour Metal Gear Solid Master Collection Volume 2. Et ce n'est peut-être pas qu'une hallucination collective. Après avoir été bloqué seize ans sur PS3, MGS4 pourrait avoir son remaster sur les consoles actuelles et sur PC.

Le sujet a été remis sur la table par nos confrères d'IGN lors d'une interview avec Noriaki Okamura, le producteur de Metal Gear Solid 3 Remake. « Nous sommes bien conscients de la situation avec MGS4. Malheureusement, nous ne pouvons pas en dire plus pour le moment. Le Vol 1 contenant MGS 1-3 … Vous pouvez probablement relier les points ! Pour l'instant, nous sommes toujours préoccupés en interne par ce que nous devrions faire pour l'avenir de la série. Nous sommes donc désolés, mais ne pouvons rien révéler pour le moment ». Autant dire que ce serait une grande nouvelle car les fans aimeraient pouvoir rejouer à Metal Gear Solid 4 sur des plateformes plus récentes. Maintenant, il faudra aussi que le portage soit réussi...

Source : IGN.